Rathaussturm: Mit dem Rufbus geht es zu den Baustellen in der Stadt Lindenberg

Vier Stockwerke, viele hundert Quadratmeter Leerstand. In der Rotkreuzklinik in Lindenberg gibt es viel Platz. Geht es nach „d Lindeberger Wilde Wiebr“ könnte sich das bald ändern. Ein „Mulitfunctional-Alluse-Building-with Adventurepark“ (MABWAP) schwebt ihnen vor - also „an Platz für alles“. Beim Rathaussturm präsentierten sie, wie das aussehen soll.

Rathaussturm in Lindenberg: „Wilden Wiebr“ präsentieren Lösung für die Rotkreuzklinik

Viel Widerstand leistet die Lindenberger Verwaltungsspitze beim Rathaussturm traditionell nicht. Nach einem Feuerwerk von Waldemar Stiefenhofer ergeben sie sich in rote Ganzkörperanzüge gehüllt kampflos ihrem Schicksal. Der Bürgermeister und seine treuesten Mitstreiterinnen und Mitstreiter werden bei einer Sondertestfahrt des Rufbusses zu Baustellen in der Stadt kutschiert.

Und da gibt‘s bekanntermaßen mehrere. Erster Halt ist gleich das Krankenhaus. Das MABWAP, das die Wilde Wiebr dort vorschlagen, würde gleich mehrere Probleme lösen. Ein paar Klettergriffe an die Wand und „scho hond mir an Ersatz für den Kletterturm, den die Alpevereinler jetzt z‘Orreute hong wend“, wissen die närrischen Frauen. An dem Teich vor der Klinik würden sie einen Grillplatz einrichten und den „Blechmensch“ Il Cavallo dort platzieren. Schon wären Wünsche der Jugend und des Geschichts- und Museumsvereins erledigt.

Weil zur Klinik immer noch halbstündlich der Bus fährt, könnte dorthin der Friedhof verlegt werden. „Dann hät der au a Buslinie“, finden d‘ wilde Wiebr. Und nachdem die Klinik gar so viel Platz hat, könnten dort gleich auch noch der Motorradclub und die Stadtkapelle mit ihrem Proberaum („und wenn se falsch spielet, dann dät‘s au gar kuin jucke“), Musikschule, Bücherei und die VHS Räume erhalten. Und natürlich wollen d‘ wilde Wiebr ein Vereinsheim - „mit Schnapszapfsäule“.

Lindenberg: Bürgermeister muss bei Bobbycar-Rennen mitmachen

Bei der Rundfahrt ist - selbstredend - vor allem der Bürgermeister gefordert. Eric Ballerstedt muss mit dem „Master of money“ (Kämmerer Raphael Bentele) und dem „Master of Construction“ (Stadtbaumeister Jan-Michael Schmiz) auf dem Bobbycar um die Wette fahren. Der Schultes kommt zwar als Letzter ins Ziel, wird aber kurzerhand zum Sieger erklärt. Dafür darf er dann später auch noch dem das Energiefahrrad in die Pedale treten, bis zwei Lichter angehen. „Nauf auf des Fahrrad und strample. Lass des Lämple leuchte gib Gas“, heißt es da für den Rathauschef.

Im Rufbus geht‘s auch zum Waldsee - dort darf der Bürgermeister mit seiner Sekretärin Gabi Mastrangelo, Citymanager Sascha Schmid und Kämmerer Raphael Bentele zur „ökologisch nachhaltigen“ Entenjagd antreten und die Tiere (genauer Dosen) mit Tennisbällen abschießen.

Blasen für die Plastikdeko

Natürlich legt der Rufbus auch einen Halt am Kreisverkehr ein. „Nackat isch er“, beklagen „d‘ wilde Wiebr. „In Lindeberg isch bloß Gras. Und it amaol uis zum Rauche“. Der Bürgermeister, seines Zeichen Landschaftsarchitekt“, darf das mit Gästeamtsleiterin Kathrin Felle und Hutmuseumsleiterin Angelika Schreiber beheben. Ein paar Mal kräftig geblasen und schon gibt‘s Plastikdeko für den Kreisverkehr.

In der Polonaise geht es zum Abschluss zusammen mit den - heuer wenigen Zuschauern - über den Stadtplatz und für viele anschließend zum wilden Weiberfasching in die Kneipen und Gaststätten der Stadt.