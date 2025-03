Unbekannte bestehlen Lumpenkapelle in Isny

In der Nacht von Rosenmontag auf Faschingsdienstag haben Unbekannte eine Lumpenkapelle in Isny bestohlen. Nach Angaben der Polizei entwendeten die Täter persönliche Gegenstände aus dem Reisebus der Kapelle, der am Busbahnhof im Unteren Grabenweg abgestellt war.

Diebstahl in Isny: Polizei sucht Zeugen

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann die Polizei derzeit nicht sagen. Zeugen, die in der betreffenden Nacht zwischen 20 Uhr und 0.30 Uhr etwas Verdächtiges oder verdächtige Personen im Bereich des Busses gesehen haben, sollen sich bitte bei der Polizei Isny unter der Telefonnummer 07562/97655-0 melden.

