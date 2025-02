Zwölf Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus. Menschen vom Rauch eingeschlossen.

Dranatische Szenen haben sich bei einem Feuer in Feldkirch abgespielt. Dort waren bei einem Wohnhausbrand mindestens sieben Menschen in oberen Stockwerken eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr über Leitern gerettet werden. Zwölf Personen wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Mittlerweile steht auch die Brandursache fest, berichtet die Polizei.

Das Feuer war am 21. Februar gegen 20.50 Uhr in der Wohnanlage entstanden. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand in einer Wohnung im Erdgeschoss aus. Zu dem Zeitpunkt befanden sich zwei Personen in der Wohnung. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte von Nachbarn.

Der Brand breitete sich rasch aus und griff auf das Treppenhaus der Wohnanlage über, was zu einer massiven Rauchentwicklung führte. Zahlreiche Bewohner in den oberen Stockwerken - laut Polizei mindestens sieben Menschen - wurden dadurch eingeschlossen. Sie wurden von der Feuerwehr mithilfe der Drehleiter aus dem Brandobjekt gerettet. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand sowohl von außen als auch von innen mittels Atemschutz. Im Einsatz waren Dutzende Helfer von Feuerwehr und Rotem Kreuz.

Verletzte werden in drei Kliniken gebracht

Gegen 21.25 Uhr konnte die Einsatzkräfte der Feuerwehr „Brand aus“ geben. Bei dem Brand wurden laut Polizei zwölf Personen verletzt. Wie schwer konnte die Polizei nicht angeben. Jedenfalls wurden die Verletzten in die umliegenden Krankenhäuser Feldkirch, Dornbirn und Hohenems eingeliefert.

Das Haus ist laut Polizei nicht bewohnbar. Den Bewohnern wurden Notunterkünfte organisiert.

Das LKA hat die Brandursache untersucht. Es geht von einem tehnischen Defekt im Esszimmer einer Wohnung aus.