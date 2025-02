Ticketsystem funktioniert mit Check-in und Check-out

Möglichst preisgünstig fahren, ohne an Verbundgrenzen, Tarifzonen und Ticketsortimente denken zu müssen: Das ist nun auch im Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo) möglich, zu dem der Landkreis Lindau und damit auch das Westallgäu gehört. Möglich macht dies das E-Ticketsystem „Check-in-Check-out Baden-Württemberg“. (CiCoBW), das neuerdings mit der Smartphone-App „Fairtiq“ verknüpft ist.

Die App ist international verbreitet – es gehören etwa die gesamte Schweiz und Vorarlberg dazu. ÖPNV-Nutzer bekommen mit ihr Zugriff auf das Ticketsortiment der lokalen Verbünde. „Somit wird es für Fahrgäste am Bodensee, in Oberschwaben und im Allgäu besonders interessant“, ist der Bodo überzeugt. Denn sie müssten nicht mehr mehrere Tickets am Schalter oder Automaten kaufen.

Bodo erklärt das Fairtiq-Prinzip

Der Verkehrsverbund erklärt das Prinzip: Man bucht sich mit der App bei Fahrtbeginn ein und beim Aussteigen wieder aus. An den Grenzstationen müsse man zudem nur die Region wechseln und könne dann weiterfahren. Ein Beispiel: Wer von Friedrichshafen nach Bregenz fährt, bucht sich zu Beginn mit einem Wisch auf dem Smartphone ein und erhält so den Fahrschein. Beim Umsteigen in Lindau bucht man sich kurz aus, schaltet die Fairtiq-Region auf Vorarlberg um und bucht sich gleich wieder ein. Dann steigt man in den Zug nach Bregenz.

„Berechnet wird immer der günstigste verfügbare Preis, den die Verbünde der jeweiligen Fairtiq-Region bereitstellen“, verspricht der Bodo, der nach eigenen Angaben mit Einzelfahrscheinen und Tageskarten für Einzelpersonen vertreten ist, einschließlich der Stadtverkehrstarife.

Die Fairtiq-App ist im Playstore (Android) beziehungsweise Appstore (Apple) erhältlich. Wer sie heruntergeladen hat, muss laut Bodo nur ein Nutzerkonto erstellen und kann sie dann sofort nutzen. (pm)