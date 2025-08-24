Fahrzeuge, Ausstattung, Personal: Wie funktioniert der Rettungsdienst im Landkreis Lindau?

Jeder kennt sie. Jeder hofft, dass er sie nie braucht. Aber jeder ist froh, wenn sie im Ernstfall ganz schnell da sind. Die Rede ist von den Rettungswagen des Roten Kreuzes. Kürzlich erst in ein solches Fahrzeug in Oberreute stationiert worden. Insgesamt gibt es vier davon im Landkreis Lindau. Aber wie sind die markanten Kastenwagen eigentlich ausgestattet? Wer darf sie fahren? Und was passiert, wenn sie geblitzt werden? Wir haben nachgefragt bei Christian Skibak. Der 44-Jährige leitet seit November 2019 den Rettungsdienst beim BRK-Kreisverband Lindau. Er ist ausgebildeter Notfallsanitäter.

Benjamin Schwärzler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lindau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis