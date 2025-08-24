Icon Menü
Ein Blick hinter die Kulissen: So funktioniert der Rettungsdienst im Landkreis Lindau

Rettungsdienst im Allgäu

Fahrzeuge, Ausstattung, Personal: Wie funktioniert der Rettungsdienst im Landkreis Lindau?

Die Rettungswagen bieten schnelle Hilfe im Notfall. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie die Einsätze organisiert sind und welche Herausforderungen es gibt.
Von Benjamin Schwärzler
    Christian Skibak leitet den Rettungsdienst beim BRK-Kreisverband Lindau.
    Christian Skibak leitet den Rettungsdienst beim BRK-Kreisverband Lindau. Foto: Benjamin Schwärzler

    Jeder kennt sie. Jeder hofft, dass er sie nie braucht. Aber jeder ist froh, wenn sie im Ernstfall ganz schnell da sind. Die Rede ist von den Rettungswagen des Roten Kreuzes. Kürzlich erst in ein solches Fahrzeug in Oberreute stationiert worden. Insgesamt gibt es vier davon im Landkreis Lindau. Aber wie sind die markanten Kastenwagen eigentlich ausgestattet? Wer darf sie fahren? Und was passiert, wenn sie geblitzt werden? Wir haben nachgefragt bei Christian Skibak. Der 44-Jährige leitet seit November 2019 den Rettungsdienst beim BRK-Kreisverband Lindau. Er ist ausgebildeter Notfallsanitäter.

