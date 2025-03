Kriminalität im Westallgäu Jugendliche brechen in Abbruch-Aldi Lindenberg ein: Unfug oder versuchte Brandstiftung?

Zwei Leute dringen in das Lager des Aldi-Markts in Lindenberg ein. Zurück lassen sie Brandutensilien. Was die Polizei sagt und wie es mit der Filiale weitergeht.