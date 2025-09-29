Einbruch in Juweliergeschäft: Diebe erbeuten Schmuck im Wert von 200.000 Euro

In der Nacht auf Sonntag sind unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in Lindau eingebrochen. Dabei erbeuteten sie Schmuck im Wert von knapp 200.000 Euro.

Einbruch in Lindau: Täter stehlen Schmuckstück und richten Schaden an

Der Polizei zufolge sind die Täter in der Nacht auf Sonntag, 28. September, gewaltsam in ein Juweliergeschäft an der Salzgasse eingedrungen. Sie sollen diverse Schmuckstücke gestohlen haben. Neben dem enorm hohen Beuteschaden richteten die Täter am Geschäft einen Schaden von knapp 5000 Euro an.

Polizei und Kripo ermitteln nach Einbruch in Lindau

Nach der Tat konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Polizeiinspektion Lindau hat gemeinsam mit dem Kriminaldauerdienst Memmingen die ersten Ermittlungen aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden dann von dem für Einbrüche zuständige Fachkommissariat 2 der Kripo Lindau übernommen.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler suchen Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Salzgasse in Lindau beobachtet haben. Hinweise können bei der Polizei in Lindau unter der Telefonnummer 08382/910-0 weitergegeben werden.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Lindau am Bodensee

Einwohner : 25.845 (Stand: 31.12.2024)

Fläche : 33,06 Quadratkilometer

Lage : 401 Meter über dem Meeresspiegel

Landkreis : Lindau (Bodensee)

Bürgermeister : Claudia Alfons

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Lindau: Lindauer Hafen , Lindauer Insel, Bayerischer Löwe, Heidenmauer, Gerberschanze, Altstadt, Stadtbahnhof Lindau, Zeughaus

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Lindau: Hafenweihnacht , Kinderfest

Homepage : www.lindau.de