Markus Söder auf der Hafenweihnacht in Lindau: Von Bratwurst, Geschenken und vielen Selfies

Der Ministerpräsident hat eine besondere Beziehung zu Lindau. Und er liebt Weihnachtsmärkte. Daher sei es sein Wunsch gewesen, nach Lindau zu kommen, heißt es aus CSU-Kreisen. Mit Wahlkampf habe dieser Besuch aber nichts zu tun. „Der hat doch noch gar nicht begonnen“, meint Europaminister Eric Beißwenger, der sich das Heimspiel nicht entgehen lässt. Und so macht sich Markus Söder auf, um eine besinnliche Zeit auf der Hafenweihnacht zu erleben. Im Gefolge: Eric Beißwenger, Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann, CSU-Stadträte und-Parteifreunde.

Icon Galerie 17 Bilder Ministerpräsident Markus Söder schlendert über den Weihnachtsmarkt in Lindau am Bodensee, verteilt Geschenkte und probiert Lebkuchen und Würste.

Söder packt in eine Stunde in etwa das, was ansonsten nur japanische Touristen schaffen: Zunächst geht es zu einem Blitzbesuch auf das Weihnachtsschiff im Hafen, dann auf die Weihnachtsbühne, wo Söder dem Nikolaus unter die Arme greift. Danach macht er Stopp bei der Lindauer Wasserwacht und dann geht‘s weiter zum himmlischen Weihnachtspostamt.

Erschwert wird der Parcours durch all die Menschen, die sich ein Selfie mit dem Ministerpräsidenten wünschen. Söder zeigt sich nahbar, als ein Mann des Volkes und wird dafür gefeiert - sogar mit Markus-Rufen. Und natürlich isst er auch, das wird inzwischen von einem Food-Blogger seines Kalibers erwartet. Keinen Burger, sondern Lindauer Lebkuchen und Bratwurst.

Es scheint, als trifft Söder an allen Ständen alte Bekannte wieder. „Dass ich so weit fahren muss, um Sie zu sehen“, ruft ein Mann lachend. Sein Dialekt verrät: Er kommt wie Söder aus Franken. Und auch die K-Frage ploppt zwischen Glühwein- und Bratwurstduft auf: „Schade, dass Sie nicht Bundeskanzler werden“, sagt ein Besucher. Söder lächelt milde.

Wieder „alles Tippi Toppi“ mit Merz?

So freundlich ist er am Donnerstag mit Friedrich Merz nicht umgesprungen. Da hat Söder vom Rücksitz seines Autos schnell mal klargestellt, dass es mit der CSU kein Schwarz-Grün gibt. Ist der Weihnachtsfrieden mit dem Kanzlerkandidaten jetzt gefährdet? Nein, beschwichtigt Söder. Es sei wieder „alles Tippi Toppi“.

Die Lindauer Polizei und die Personenschützer sind um ihren Job nicht zu beneiden. Mit Schirmen und unergründlichen Mienen bahnen sie ihrem Chef den Weg durch die Menge. Das wird immer schwieriger. Es hat sich auf der Hafenweihnacht herumgesprochen, dass Söder da ist. Auf der Bühne schmeichelt der Polit-Profi dem Publikum. „Lindau ist eine der schönsten Städte, die wir in Bayern haben“, sagt er. München sei schon okay, aber: „Ich bin ein echter Fan von Lindau - und von Weihnachten.“

Oberbürgermeisterin Claudia Alfons bedankt sich bei Söder für die Unterstützung des Freistaates bei der Cavazzen-Sanierung und lädt ihn zur Eröffnung ein. Der sagt zu, freut sich über Lindau-Socken und Wein vom bayerischen Bodensee. „Als kleine Abwechslung zum Frankenwein“, sagt Winzer Schmidt, der mit seinen Kollegen vom Bayerischen Bodensee schon seit eineinhalb Jahren dafür kämpft, als eigenes Weinanbaugebiet zu gelten. Doch dazu kein Kommentar von Söder.

Er unterschreibt stattdessen FC-Bayern-Schals und gibt auf Zetteln Autogramme. Bei der Jugend der Lindauer Wasserwacht angekommen, ist er für eine Minute einer von ihnen. Solange dauert es, bis er die rote Einsatzjacke anhat, ein Foto gemacht ist und sie wieder auszieht.

Alle paar Meter ist Selfie-Alarm. Meist übernimmt der Ministerpräsident Regie und Handy, mit sozialen Medien kennt er sich aus. „Der König aus Bayern“, ruft ihm jemand zu. Einige Mädchen kichern, Jungs machen Tiktok-Videos, Söder grüßt live ins Handy.

Kritische Worte gibt es kaum. Nur eine Frau fragt, warum immer mehr kleine Kliniken wie die in Lindenberg schließen müssen. Darüber würde sie gern mit Lauterbach reden, sagt sie. Söder winkt ab. „Mit Lauterbach zu reden, hat keinen Sinn mehr.“ Bald sei die neue Regierung am Ruder und die würde ohnehin wieder alles rückgängig machen.

Die Oberbürgermeisterin hätte auch einige Wünsche

Vor dem Himmelspostamt ist eine lange Schlange. Kinder geben ihre Wünsche ab. OB Alfons hätte auch einige, allerdings nicht ans Christkind. Sie wünscht sich vom Freistaat deutlich mehr finanzielle Unterstützung für die Modernisierung der Kläranlage, aber auch für Aufgaben, die den Kommunen auferlegt werden, wie beispielsweise die Wärmewende. Auch bei langwierigen Verhandlungen mit der Bahn wäre die Unterstützung der Staatsregierung hilfreich. Und sie hätte Söder gern gebeten, „Bavaria ruft“ zu unterstützen, eine parteiübergreifende Initiative, um mehr Frauen für die nächste Kommunalwahl zu gewinnen. Doch jetzt ist keine Zeit dafür, Claudia Alfons wird ihren Wunschzettel daher nachreichen müssen.

Und was wünscht sich Markus Söder vom Christkind? Friedliche Weihnachten und Gesundheit, sagt er. Das Wichtigste sei, „dass es den Kindern gut geht“ - und seinem Schäferhund Molly.