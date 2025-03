„Den nächsten Schritt gehen“: Trainer Michael Baindl verlängert beim EV Lindau vorzeitig bis 2027

Dass es zwischen beiden Seiten gut passt, konnte man schon früh in der Saison sehen. Auch den durch Verletzungssorgen häufig dünnen Kader moderierte er gekonnt. Am Ende der Hauptrunde, also dann, wenn es immer wichtig wird auf dem Eis, war der EV Lindau mit zehn Siegen aus elf Spielen sogar das formstärkste Team der Eishockey-Oberliga. Die geholten 71 Punkte am Ende bedeuteten sogar das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte.

EV Lindau will mit Michael Baindl „den nächsten Schritt gehen“

Nun soll diese Zusammenarbeit langfristig bestehen bleiben: Trainer Michael Baindl hat seinen laufenden Vertrag jetzt schon vorzeitig um ein weiteres Jahr bis Sommer 2027 verlängert. Das haben die Islanders bei ihrer Saisonabschlussfeier unter großem Jubel bekannt gegeben.

„Wir wollen und werden in der kommenden Saison mit Michael Baindl den nächsten Schritt gehen“, kündigte Sportlicher Leiter Milo Markovic an. Rein auf die Tabelle projiziert könnte das etwa der direkte Play-off-Einzug sein. Den hat Lindau seit den Aufstieg in die Oberliga 2016 bisher noch nicht geschafft.

„Ich musste nicht lange überlegen, als ich das Angebot bekam.“ Michael Baindl, Trainer des EV Lindau

„Ich musste nicht lange überlegen, als ich das Angebot bekam. Meine Frau und ich fühlen uns von Anfang an sehr wohl in Lindau. Ich spüre das Vertrauen des Vorstandes. Das erleichtert mir die Arbeit“, sagt Baindl. Der 38 Jahre alte Oberbayer ist im vergangenen Sommer an den Bodensee gekommen.

Die Islanders sind seine erste Station als Headcoach in der Oberliga. Zuvor war er Co-Trainer in Bayreuth. Der studierte Athletik- und Fitnesstrainer hat selbst mehr als 800 Spiele in der DEL, der DEL 2 und der Oberliga absolviert.

„Michael ist ein junger moderner Trainer, der mit seiner mutigen Herangehensweise perfekt zu unserem Verein und unserer Mannschaft passt“, sagt Präsident Marc Hindelang. Und Vorsitzender Bernd Wucher ergänzt: „Bemerkenswert ist auch, wie er sich um den Gesamtverein kümmert und auch auf den Nachwuchs schaut. Das sind Hinweise, dass er sich zu 100 Prozent mit dem Verein identifiziert.“

Baindl kann in der neuen Saison auf viele wichtige Stützen zurückgreifen. Unter anderem hat der frühere Kapitän Andreas Farny seinen Vertrag ebenfalls verlängert.

EV Lindau scheidet knapp aus den Play-offs aus

Beim Saisonabschluss im Restaurant Il Faro in der Therme Lindau blickten die Verantwortlichen zufrieden zurück. Nach der starken Hauptrunde sind die Islanders in den Play-offs nur hauchdünn an Topfavorit Hannover gescheitert.

Zweiter Vorsitzender Michael Messmer hob das Engagement der Ehrenamtlichen hervor. Zum Staff gehören mehr als 60 Freiwillige, bei Heimspielen sind etwa 30 als Statistiker, Stadionsprecher, Sprade-TV-Mitarbeiter oder sonstige Helfer im Einsatz. Insgesamt komme man auf rund 4000 Stunden. Umgerechnet auf den Mindestlohn komme man auf einen ideellen Gegenwert von rund 50.000 Euro: „Das ist der Wahnsinn.“

2600 Euro hat das Trikot von Kapitän Steffen Tölzer eingebracht

Bei der Trikot-Versteigerung zugunsten des Nachwuchses des EV Lindau überboten sich die Interessenten eifrig. Die Nummer 85 von Kapitän Steffen Tölzer ging für 2600 Euro weg – das Höchstgebot des Abends.