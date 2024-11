Skilift Simmerberg öffnet am Samstag

„Die Wintersportsaison steht vor der Tür“, teilt die Simmerberger Skiliftgesellschaft mit, die sich nach den starken Schneefällen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf den ersten Skitag am Oberberg freut: Die Anlage geht am Samstag, 9 Uhr, in Betrieb und läuft in der Regel bis 16.30 Uhr.

Zauberteppich für die Kleinsten

Am Nachmittag werde zudem ein neues Liftband, „auch Zauberteppich genannt“, aufgebaut, teilen die Liftbetreiber mit. Es ist für die kleinsten Ski- und Snowboardfahrer gedacht, um die ersten Erfahrungen am flachen Hang zu sammeln.

Für erfahrene Wintersportler gibt es zwei Schlepplifte, wobei der eine 420 und der andere 390 Meter lang ist. Bei den Abfahrten geht es 115 beziehungsweise 80 Höhenmeter ins Tal.