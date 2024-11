Seit 100 Jahren Mode fürs Allgäu

So ein Jubiläum ist im schnelllebigen Handel selten geworden: Mode Bufler feiert sein 100-jähriges Bestehen. An zwei Standorten in Lindenberg und Immenstadt bietet das Unternehmen Markenbekleidung an und blickt durchaus zuversichtlich in die Zukunft. „Wir haben es unseren Kunden zu verdanken, dass es uns so lange gibt“, sagt Geschäftsführer Karl Bufler. Mit ihnen will das Modehaus auch feiern.

Peter Mittermeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mode Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lindenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis