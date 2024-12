Geschäftsleute in Lindenberg sammeln Unterschriften gegen Fahrradstraße

Geschäftsleute in Lindenberg haben eine Petition gestartet. Sie sammeln in ihren Betrieben Unterschriften gegen die mögliche Umgestaltung der Hauptstraße zu einer Fahrradstraße. Eine solche ist Teil des Mobilitätskonzepts, das die Stadt seit einigen Monaten in der Schublade liegen hat. Konkret befürchten die Gewerbetreibenden, dass sie dadurch Kunden verlieren - und somit auch bares Geld.

