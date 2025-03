Plötzlich bleibt der Tross auf dem Kirchplatz in Weiler stehen. Auf Kommando ziehen die alten Ägypter ihre Pyramide auseinander und enthüllen ihr Motto: „Die Bruck in Weiler dauert no, schneller geht’s beim Pharao.“ Und tatsächlich: In Windeseile errichten sie einen Übergang, mit dem sie das Gewässer mehr als problemlos überqueren könnten.

