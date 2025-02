Neue Location dabei: Hier wird nach dem Faschingsumzug in Weiler ordentlich gefeiert

Am Faschingsdienstag verwandelt sich Weiler traditionell in eine Partyhochburg. Erst der Umzug, dann närrisches Treiben im ganzen Ort. In diesem Jahr kommt hierfür eine neue Location dazu: Der Sportverein lädt zur After-Party ins Kolpinghaus.

Faschingsumzug in Weiler findet am 4. März statt

Die SV Weiler organisiert den traditionellen Umzug am Faschingsdienstag. Er findet in diesem Jahr am 4. März statt und startet um 14 Uhr an der Schule. Von dort aus schlängelt sich die bunte Karawane durch den Ortskern. Im Vorjahr waren 22 Gruppen mit rund 400 Teilnehmern dabei - und viele hundert Besucher am Straßenrand.

Der Sportverein bewirtet auf dem Kirchplatz. Beliebte Anlaufstellen für die Party danach sind vor allem das Vereinsheim des FV Rot-Weiß Weiler am Fußballstadion und der „Schwedenkeller“. Nun kommt das Kolpinghaus hinzu. Das soll das Treiben entzerren.

Vereinsheim der Fußballer und „Schwedenkeller“ sind beliebt

„Unser gemeinsamer Wunsch ist es, wieder mehr Party-Faschingsleute nach Weiler zu locken“, sagt Mitorganisatorin Sibylle Sattler von der SV Weiler. „Nachdem seit Jahren keine Party mehr im Bistro ist, waren die zwei bisherigen Locations doch immer sehr voll, was den ein oder anderen abgeschreckt hat. Nun kann es sich gut verteilen und die Leute zum Verweilen bewegen.“

Sobald das Treiben auf dem Kirchplatz vorbei ist, was je nach Wetterlage meist gegen 17 Uhr oder 18 Uhr, öffnet der Sportverein das Kolpinghaus. Einlass ist ab 16 Jahren. Bei der After-Party legt ein DJ auf, zudem gibt es ein Gewinnspiel. Ende ist um 24 Uhr.