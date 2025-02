„Wie eine Gartenparty“: Dennis Strobel plant Festival in Maierhöfen

„Ich war viel in großen Städten, quasi mein halbes Leben“, sagt Dennis Strobel. Erst Stuttgart, dann New York, dann Berlin und jetzt – Maierhöfen? Vor zwei Jahren hat der 31-Jährige zusammen mit seiner Freundin Lisa und deren Familie einen Hof im Ortsteil Reute gekauft. Der Plan war schon von Anfang an, ihn für kreative Zwecke zu verwenden. Neben einer Ferienwohnung richtete Strobel ein Musikstudio ein, organisierte bereits zweimal einen Kunst- und Kulturmarkt und setzt dieses Jahr noch einen drauf – mit dem ersten eigenen Festival.

Anna Stepanek Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Maierhöfen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gartenparty Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis