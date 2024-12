Feuerwehr Scheidegg rückt im Ortskern aus: Das war die Ursache für den Einsatz

Die Feuerwehr Scheidegg war an diesem Montagmittag wegen eines Brandes in der Prinzregent-Luitpold-Straße im Einsatz. Gemeldet worden war ein Kaminbrand. Vor Ort stellten sie Einsatzkräfte Rauch am Dach des Gebäudes fest.

„Unter den Ziegeln hat es rausgeraucht und um den Kamin herum“, schildert Kommandant Franz Sinz auf Nachfrage. Offenes Feuer gab es aber nicht zu sehen.

Feuerwehr Scheidegg öffnet Dach und löscht Brand

Offenbar hatte sich beim Heizen ein Ofenrohr so stark erhitzt, dass die umliegenden Bretter angefangen hatten zu kokeln. Die Einsatzkräfte stiegen auf das Gebäude und öffneten das Dach. Sie entfernten die Ziegel, löschten den Brand ab und sägten die betroffenen Bretter raus.

Ein Loch im Dach gebe es jetzt aber nicht, sagt Sinz auf Nachfrage unserer Redaktion: „Nach innen ist es dicht, es regnet nicht rein.“ Allerdings müsse sich ein Fachmann dem Ganzen nun annehmen.

Feuerwehr Scheffau wird in Bereitstellung alarmiert

Die Feuerwehr Scheidegg war mit rund 20 Mann im Einsatz. Der hat etwa eine Dreiviertelstunde gedauert. Vorsorglich war auch die Wehr aus dem benachbarten Scheffau alarmiert worden und in Bereitstellung, musste aber nicht eingreifen. Auch die Polizei und der Rettungsdienst waren vor Ort. Es wurde aber niemand verletzt.

Die Feuerwehr Scheidegg hat in diesem Jahr rund 60 bis 65 Einsätze absolviert. „Insgesamt durchschnittlich“ sei das gewesen, sagt der Kommandant. Im Jahr 2023 waren es rund 50 Einsätze.