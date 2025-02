Ist die Finanzierung eines MVZ in Lindenberg in trockenen Tüchern?

Zumindest was die Finanzen angeht, ist die Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums in Lindenberg auf einem guten Weg. Der Landkreis wird dafür nach Stand der Dinge bis zu 300.000 Euro zur Verfügung stellen. Diesen Vorschlag von Landrat Elmar Stegmann hat der Haushaltsausschuss des Landkreises einstimmig für gut befunden. Zuvor hatte bereits die Stadt Lindenberg 235.000 Euro in Aussicht gestellt.

Über die Gründung eines MVZ in Lindenberg wird seit Monaten gesprochen. Hintergrund ist die Schließung der Rotkreuzklinik Mitte vergangenen Jahres. Ein MVZ kann zwar weder eine Klinik noch eine normale Notaufnahme ersetzen. Es soll aber eine Anlaufstelle sein für kleinere Notfälle, Arbeits- und Schulunfälle. Dazu braucht es neben einem Allgemeinarzt einen Chirurgen. Über ihn soll auch die Radiologie laufen, die etwa bei Knochenbrüchen wichtig ist.

Entlasten soll ein MVZ auch die Hausarztpraxen im Westallgäu. Sie spürten den Wegfall der Rotkreuzklinik deutlich, wie es laut einer Pressemitteilung bei einer Sitzung des Krankenhausbeirates in dieser Woche geheißen hat.

Das MVZ soll erweiterte Öffnungszeiten haben und auch an Wochenenden und Feiertagen erreichbar sein. Das allerdings würde laut einem Gutachter zumindest anfangs ein Defizit von bis zu 530.000 Euro im Jahr verursachen. Deshalb hatte bereits der Stadtrat Lindenberg signalisiert, 235.000 Euro - 20 Euro je Einwohner - als Zuschuss zur Verfügung zu stellen. Dem Beispiel folgte in dieser Woche der Gemeinderat von Heimenkirch. Allerdings will der Markt nur Mittel beisteuern, wenn das der Landkreis nicht tut.

Das wird jetzt aber wohl geschehen. 300.000 Euro stellt der Landkreis als Anschubfinanzierung in Aussicht. Damit ist der Haushaltsausschuss des Kreistages zumindest teilweise dem Antrag des Lindenberger Bürgermeisters Eric Ballerstedt gefolgt. Er hatte beim Kreis beantragt, die kompletten 530.000 Euro zu übernehmen.

Werden juristische Bedenken ausgeräumt?

Der Zuschuss des Landkreises ist an mehrere Voraussetzungen geknüpft. So muss der Betreiber nachweisen, dass für die Größe des MVZ und die gewünschten Zeiten ein Bedarf besteht. Und der Zuschuss muss nach dem Kommunal- und Beihilferecht zulässig sein. Dafür sei eine „vertiefte Prüfung nötig“, sagte Erik Jahn, Jurist am Landratsamt Lindau. Am Ende muss auch der Kreistag den Zuschuss und den Haushalt noch genehmigen. Das allerdings scheint nach der einstimmigen Empfehlung des Ausschusses als sicher.

Nicht näher getreten ist das Gremium dem Antrag von Karl Schweizer, der zusammen mit anderen Räten bis zu einer Million Euro für die Finanzierung eines MVZ in den Haushalt des Landkreises einstellen lassen wollte. Er habe mit der Summe erhebliche rechtliche Bedenken, sagte Jurist Jahn. Eine Summe, die über dem Defizit liege, das der Gutachter genannt habe, sei als Zuschuss „keinesfalls gerechtfertigt.“ In dem Antrag von Karl Schweizer hatte zudem eine Aussage gefehlt, wofür konkret die Mittel eingesetzt werden sollten.

Mit dem Thema MVZ hat sich in dieser Woche auch der Krankenhausbeirat des Landkreises Lindau beschäftigt. Dort vertreten waren unter anderem die drei Krankenhausträger in der Region, die Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz, Asklepios und die Oberschwabenklinik. Offenbar steht der Chirurgensitz des insolventen MVZ Allgäu Bodensee - es war an der Rotkreuzklinik angesiedelt - grundsätzlich für eine Nachbesetzung zur Verfügung. Das hat nach einer Pressemitteilung des Landratsamts die Schwesternschaft in der Beiratssitzung erklärt.

Um weiter zu kommen müsste die Schwesternschaft nun „zeitnah“ einen Antrag auf Nachbesetzung bei der Kassenärztlichen Vereinigung stellen. Darüber entscheide dann der Zulassungsausschuss der KV, erklärte laut Mitteilung Sebastian Eckert, Vertreter der KV Bayern.

Gutachten zur Kliniklandschaft wird fortgeschrieben

Weiter verfolgen wird der Landkreis auch das Thema Klinik. Im Entwurf des Haushalts sind 100.000 Euro eingestellt. Sie sind für eine Fortschreibung des Gutachtens nötig, das die Kliniklandschaft in der Region beleuchtet hat. Nach der Absage von Baden-Württemberg an den angedachten gemeinsamen Klinikneubau sind Empfehlungen des Gutachters aber überholt. Von der Fortschreibung des Gutachtens erwartet Landrat Elmar Stegmann Empfehlungen, wie „eine gute Lösung für den Landkreis aussehen könnte“. Das halten auch die Kreisräte für nötig. „Die Bevölkerung erwartet, dass wir bei dem Thema weitermachen“, sagte CSU-Fraktionssprecher Uli Pfanner.