„Das ist ja wie im Hotel“: Wofür es viel Lob für die neue Antonio-Huber-Schule gibt

Im neuen Gebäude der Antonio-Huber-Schule in Lindenberg gehen die knapp 180 Schülerinnen und Schüler schon seit Anfang November ein und aus. Nun folgte dem Umzug in den Herbstferien die offizielle Einweihung. Und dabei gab es viele lobende Worte für das 20-Millionen-Euro-Projekt. Schulleiterin Elisabeth Magin berichtete von einem „Wohlfühlort“. Schon einige Schüler hätten festgestellt: „Das ist ja wie im Hotel.“ Und mancher habe gleich dauerhaft in das Gebäude einziehen wollen.

