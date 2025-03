Nach hohen Defiziten Leiblachbad in Heimenkirch: Was ändert sich für Besucher in der Badesaison 2025?

Weil das Freibad jährlich hohe Defizite verursacht, beschließt die Gemeinde einige Änderungen. Wie geht es zukünftig weiter? Was Besucher jetzt wissen müssen.