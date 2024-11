Neues Angebot: Lindenberg bietet Baumbestattungen auf dem Bergfriedhof an

Die Stadt Lindenberg bietet eine neue Bestattungsform an. Auf dem Bergfriedhof sind künftig auch Baumbestattungen möglich. „Die Friedhofskultur wandelt sich“, sagt Bürgermeister Eric Ballerstedt. Während die Gräber früher möglichst repräsentativ gewesen seien, seien zunehmend „ganz einfache Formen“ mit möglichst wenig Pflegeaufwand gefragt. Dem trägt die Stadt mit dem neuen Angebot Rechnung.

Welche Bestattungsformen gibt es bisher auf dem Bergfriedhof?

Auf dem 1970 eröffneten Friedhof gibt es vor allem klassische Gräber für Sarg- und Urnenbestattungen. Zudem ein Gemeinschaftsgrabfeld, auf dem ein Gärtner die Pflege übernimmt. Aktuell sind nach Angaben der Stadt rund 1850 Grabstellen belegt. Hinzu kommt das anonyme Grabfeld, für das es keine genauen Zahlen gibt.

Lindenberg bietet Baumbestattungen auf Friedhof an

Wie funktioniert eine Baumbestattung?

Die Anlage besteht aus Edelstahlhülsen, die zwischen 75 Zentmeter und 1,30 Meter tief im Boden versenkt werden. Darin werden die Urnen platziert. Verwendet wird dafür ein kompostierbares Material. Die Hülsen sind mit einem Deckel verschlossen. Die Grabsiegel sind einheitlich mit einem Lebensbaum gestaltet. Die Namen der Verstorbenen werden an den Deckelrand genietet. Stelen, Kreuze oder Grabsteine gibt es nicht.

Icon Vergrößern Die Deckel der Bodenhülsen sind einheitlich gestaltet. Foto: Benjamin Schwärzler Icon Schließen Schließen Die Deckel der Bodenhülsen sind einheitlich gestaltet. Foto: Benjamin Schwärzler

Wo befindet sich die Anlage auf dem Bergfriedhof?

Auf einer Anhöhe oberhalb der Aussegnungshalle, in Sichtweite des Glockenturms. Dort sind um drei Lindenbäume herum jeweils zehn Bodenhülsen kreisförmig platziert. Insgesamt also 30 Stück. Vier Bodenhülsen bieten Platz für vier Urnen, die anderen für zwei. Insgesamt können also 42 Menschen auf diese Weise beerdigt werden.

Wie viel hat die Anlage gekostet?

Die Stadt hat rund 31.000 Euro investiert. Darin enthalten sind auch die Baukosten für die Herstellung eines neuen Fußwegs. „Zu berücksichtigen ist, dass die Urnenhülsen von uns in Vorleistung bezahlt wurden, was ein Großteil der Kosten ausmacht. Diese werden dann über die zukünftige Grabnutzungsgebühr abgegolten“, sagt Nadine Gmeiner von der Friedhofsverwaltung im Rathaus.

Auf dem Friedhof gelten bald neue Gebühren

Wie teuer ist eine Baumbestattung?

Die Grabkosten sollen bei 67 Euro pro Jahr liegen. Das empfiehlt der Haupt- und Finanzausschuss. Endgültig beschließen soll der Stadtrat die neuen Friedhofsgebühren in seiner Sitzung am 18. November.

Wie groß ist die Nachfrage?

Offenbar sehr groß. Seit die Stadt im Januar die Einführung der neuen Bestattungsform angekündigt hatte, verzeichnet sie „eine ordentliche Nachfrage“, sagt Bürgermeister Eric Ballerstedt. Es gebe sogar eine Art Warteliste. Das unterstreiche den Trend in Sachen Bestattungen: „Den Leuten ist Einfachheit wichtig.“ Dazu gehöre auch, den Hinterbliebenen die Last der Grabpflege zu nehmen. Das ist bei den Baumbestattungen der Fall.

Wie groß ist generell die Fluktuation auf dem Bergfriedhof?

Im Jahr 2022 sind 50 Grabstellen erstmalig neu belegt worden. 2023 waren es 76. Verlängerungen aufgrund von Neubestattungen und Ablauf der Nutzungszeit (20 Jahre) sind laut Stadtbaumeister Jan-Michael Schmiz hier nicht berücksichtigt. Im Gegenzug werden im Schnitt 34 Gräber pro Jahr aufgeelöst.

Ab wann sind Baumbestattungen möglich?

Vermutlich Ende November oder Anfang Dezember. Zunächst muss der Stadtrat die Gebühren beschließen, anschließend die neue Satzung in Kraft treten.

Icon Vergrößern Die Pfarrer Joachim Gaida und Martin Strauß haben der neuen Grabanlage den kirchlichen Segen erteilt. Foto: Benjamin Schwärzler Icon Schließen Schließen Die Pfarrer Joachim Gaida und Martin Strauß haben der neuen Grabanlage den kirchlichen Segen erteilt. Foto: Benjamin Schwärzler

Kann man sich ein solches Urnengrab vorab reservieren?

Nein. Das ist nach Angaben der Stadt nicht möglich. Weil sie allerdings auch künftig mit einer großen Nachfrage rechnet, hat sie bereits potenzielle Erweiterungsmöglichkeiten ins Auge gefasst.

Ist diese Bestattungsform an eine Religionszugehörigkeit gebunden?

Nein. Das betonte auch der katholische Pfarrer Joachim Gaida, der zusammen mit seinem evangelischen Kollegen Martin Straß am Donnerstag die neue Anlage eingeweiht und ihr damit den kirchlichen Segen erteilt hat: „Hier sind auch Menschen eingeladen, die keine Christen sind.“ Der Stadtpfarrer ging in seiner Ansprache auf die Symbolik des Baumes ein: „Alle, die hier begraben werden, haben Wurzeln: kulturelle, nationale, religiöse.“

Gibt es überhaupt noch viele kirchliche Beerdigungen?

Bestatter Dennis Wurm, der mit seinem Unternehmen auf dem Bergfriedhof tätig ist, schätzt das Verhältnis auf etwa 50:50. Vor allem bei älteren Menschen sei nach wie vor der Pfarrer involviert. Doch auch hier mache sich die steigende Zahl der Kirchenaustritte immer mehr bemerkbar.