Fürstliches Winterleuchten 2024: Diese Attraktionen warten auf dem Lichter-Rundweg in Bad Waldsee

Das Fürstliche Winterleuchten in Bad Waldsee ist ein beliebtes Ausflugsziel, das auch aus dem Allgäu mit kurzer Anfahrt gut zu erreichen ist. Mitte November startete in der Region Oberschwaben-Bodensee das Winterleuchten 2024. Die Veranstalter versprechen zur Weihnachtszeit eine „magische Reise über fünf Kilometer illuminierte Wanderwege“ mit über 150.000 LED-Lichtern.

In diesem Artikel beantworten wir alle Fragen für Besucherinnen und Besucher des Fürstlichen Winterleuchten 2024 in Bad Waldsee, geben Tipps zur Anreise und zum Parken und mehr.

Wann ist das Winterleuchten in Bad Waldsee?

Das Fürstliche Winterleuchten in Bad Waldsee startete mit der Eröffnung am Freitag, 15. November 2024.

Die Öffnungszeiten des Winterleuchtens 2024 in Bald Waldsee sind:

Montag bis Donnerstag: 17.30 Uhr bis 20 Uhr

Freitag bis Sonntag: 16.30 Uhr bis 21 Uhr

Am Freitag und an den Wochenenden haben sämtliche Attraktionen des Fürstlichen Weihnachtsleuchtens geöffnet. Dazu zählen auch die Hütten im Innenhof und der kleine Weihnachtsmarkt samt Geschenkeparadies. Außerdem fährt an diesen Tagen die „Mini-Eisenbahn Anna“. Unter der Woche ist an allen Tagen die Beleuchtung eingeschaltet. Am Mittwoch und Donnerstag hat zur Bewirtung der Gäste die Suppenhütte geöffnet, hier gibt es Getränke und Suppen. Am Montag und Dienstag gibt es keine Bewirtung.

Wie lange geht das Winterleuchten in Bad Waldsee?

Der Lichterwald-Rundweg, Tierwäldchen, Verzehrhütten und die Attraktionen beim Fürstlichen Winterleuchten in Bad Waldsee sind bis einschließlich 26. Januar 2025 geöffnet. Die reine Beleuchtung können Besucherinnen und Besucher sogar bis 16. Februar 2025 bewundern.

Was kostet der Eintritt beim Winterleuchten Bad Waldsee 2024?

Der Eintrittspreis beim Fürstlichen Winterleuchten 2024 in Bad Waldsee beträgt 1,50 Euro bis 4 Euro. Außerdem gibt es auch Saisontickets für den kompletten Winter. Anbei die Preise fürs Weihnachtsleuchten in Bad Waldsee:

Erwachsene: 4 Euro

Kinder: 1,50 Euro (4 bis 14 Jahre)

Mit Behindertenausweis: 3,50 Euro

Saisonticket Erwachsene: 18 Euro

Saisonkarte Kinder: 7 Euro (4 bis 14 Jahre)

Icon Vergrößern Über 150 Lichtinstallationen mit rund 150.000 LED-Lichtern erwartet die Besucher beim Fürstlichen Winterleuchten 2024 in Bad Waldsee laut Veranstalter. Foto: IMAGO, Depositphotos Icon Schließen Schließen Über 150 Lichtinstallationen mit rund 150.000 LED-Lichtern erwartet die Besucher beim Fürstlichen Winterleuchten 2024 in Bad Waldsee laut Veranstalter. Foto: IMAGO, Depositphotos

Was ist das Winterleuchten in Bad Waldsee?

Das Winterleuchten in Bad Waldsee verspricht Gästen eine „einzigartige Lichterwelt“ auf einem 340 Hektar großen Gelände. Besucherinnen und Besucher und Familien mit Kindern erwarten über fünf Kilometer illuminierte Wanderwege und über 150 Lichtinstallationen. Die Spazierpfade führen unter anderem durch den Lichterwald, ein Tierwäldchen, über einen Glitzerweg mit Lichttunnel, einen Zuckerstangenweg oder einen Mistelzweigweg. Über 150.000 LED-Lichter lassen das Golf-Resort Bad Waldsee hell in der Dunkelheit erstrahlen.

Beim Fürstlichen Winterleuchten in Bad Waldsee 2024 gibt es laut Veranstalterangaben zudem einige neuartige Attraktionen. Dazu zählen

Golf für Anfänger mit Leuchtbällen,

Schlittschuhlaufen mit Musik & LED-Beleuchtung auf dem „Fürstin Sophie“ See,

LED-Nachtgolf im Rahmen des Fürstlichen Winterleuchtens,

Hymer Mountains und Mini-Eisenbahn „Anna“ (Fr. bis So. von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr),

Sterntaler Märchen,

Blauer Baum XXL,

Engelsweg,

ein Ballonglühen am 23. November 2024 und am 11. Januar 2025.

Zudem gibt es einen Weihnachtsmarkt mit einem vergrößerten „Geschenkeparadies“ und Verzehrhütten, die unter anderem Steaks, Chili, vegetarische Kartoffelsuppe, Schupfnudeln, Glühwein, Punsch oder süße Waffeln anbieten. Besucherinnen und Besucher können außerdem zwei Eisstockbahnen mieten (täglich von 11 Uhr bis 21 Uhr).

Veranstaltet wird das Weihnachtsleuchten in Bad Waldsee vom Fürstlichen Golf Resort. Den Angaben zufolge kamen in den vergangenen drei Jahren insgesamt rund 300.000 Gäste zum Winterleuchten.

Anfahrt: Wo ist das Winterleuchten in Bad Waldsee?

Das Winterleuchten 2024 findet erneut auf dem Gelände des Golf Resorts Bad Waldsee statt. Für die Anreise lautet die Adresse fürs Navigationssystem:

Fürstliches Golf- und Natur-Resort Bad Waldsee / Winterleuchten

Hopfenweiler 9

88339 Bad Waldsee

(Telefon 07524-40170)

Gibt es Parkplätze nahe des Fürstlichen Winterleuchtens Bad Waldsee?

Parken: Laut Veranstalterangaben gibt es für Anreisende mit dem Auto einen großen Parkplatz an der Versteigerungshalle und ein Parkleitsystem. Dieses führt zu weiteren Parkplätzen am Golfplatz, dem Hymer Museum oder an der Freibad- und Tennisanlage.

Winterleuchten in Bad Waldsee: Sind Hunde erlaubt?

Manche Besucherinnen und Besucher überlegen, ihre(n) Hund(e) mit auf den Spaziergang entlang der beleuchteten Wanderwege zu nehmen. Ist das beim Winterleuchten in Bad Waldsee erlaubt? Die Veranstalter teilen dazu mit: „Hunde sind herzlich willkommen.“

Icon Galerie 11 Bilder In Bad Waldsee in Baden-Württemberg nahe des Allgäus findet das Fürstliche Winterleuchten 2024/25 statt. Bilder, Fotos und Impressionen aus den letzten Jahren.