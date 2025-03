Wo es am Sonntag noch Funkenfeuer im Westallgäu gibt

An diesem Wochenende brennen in der ganzen Region Allgäu wieder zahlreiche Funkenfeuer ab. Dem Brauchtum nach, zu dem vielerorts auch ein gemütliches Beisammensein gehört, sollen sie den Winter vertreiben.

Auch im Westallgäu gab es am Samstagabend viele Veranstaltungen, beispielsweise feierte der Funkenclub Langenried auf dem Oberberg sein 40-Jahr-Jubiläum. Und weitere stehen an diesem Sonntag noch an.

Um im Nachgang einen Überblick auf die spektakuläre Feuertradition im Westallgäu zu geben, sucht unsere Zeitung Fotos für eine Galerie auf unserer Internetseite. Wenn Sie, liebe Leser, am Samstag oder Sonntag Schnappschüsse von einem brennenden Funken gemacht haben, schicken Sie ihn uns doch gerne bis Montagvormittag, 9 Uhr, per E-Mail zu: redaktion@westallgaeuer-zeitung.de.

Funken im Westallgäu Termine am Sonntag Icon Pfeilspitze nach unten Bodolz (18.30 Uhr, Hoyberger Straße „Auf der Egg“) Gestratz-Horben (ab 16 Uhr bauen Kinder Funken und entzünden ihn um 18 Uhr. Großes Feuer um 19 Uhr) Grünenbach-Ebratshofen (17.30 Uhr, Fackelzug vom Dorfplatz zum Funkenplatz) Lindau (18 Uhr, Entenberg) Wangen (19 Uhr, Berger Höhe) Weißensberg (18 Uhr, Haus der Vereine). Als Quellen dienten Webseiten von Gemeinden und Vereinen. Keine Gewähr auf Vollständigkeit.