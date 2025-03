Funken 2025: Wo es im Westallgäu am Samstag und Sonntag Feuer gibt

Die Fasnachtszeit ist vorbei, der Frühling steht vor der Tür. Um den Winter endgültig zu vertreiben, werden am Wochenende nach Aschermittwoch im Allgäuer Raum vielerorts Funkenfeuer gezündet.

Man isst Gerichte wie Funkenküchle, trinkt etwas, redet – und wenn die Nacht anbricht, werden die groß aufgeschichteten Holzhaufen, auf denen vielerorts eine Puppe in Form einer Funkenhexe thront, nach einer feierlichen Ansprache angezündet. Die Feuer sollen den Winter vertreiben – ein alter germanischer Brauch, der auch im Landkreis Lindau Tradition hat.

In Langenried beispielsweise feiert der Funkenclub an diesem Samstag 40-Jahr-Jubiläum – und der Turm aus rund 2400 Einwegpaletten dürfte wohl über 20 Meter hoch werden.

Doch wo brennen am Samstag und am Sonntag weitere Funkenfeuer, um das Brauchtum aufrechtzuerhalten? Unsere Zeitung hat die Veranstaltungskalender der Gemeinden im Landkreis Lindau und in der Nachbarschaft durchforstet.

Funken am Samstag Übersicht für das Westallgäu Icon Pfeilspitze nach unten - Hergensweiler (19 Uhr, hinter dem Alemannenweg in Richtung Unterösch) - Langen bei Bregenz (20 Uhr, Toni‘s Kuhstall) - Maierhöfen (18.30 Uhr, zwischen Reute und Happach) - Niederstaufen (19 Uhr, Kreuzung Immen/Haggenberg) - Oberreute-Langenried (19 Uhr, Oberberg) - Opfenbach-Ruhlands (19.30 Uhr, hinter Gärtnerei Scheffler) - Sigmarszell-Heimholz (18.30 Uhr) - Sulzberg (19 Uhr, Nellenburg beim Fußballplatz) - Wasserburg (17.30 Uhr, Birkenried) - Weitnau (18.30 Uhr, Dorfplatz Sibratshofen) - Wohmbrechts (18 Uhr, Wohmbrechtser Höhe) Als Quellen dienten Webseiten von Gemeinden und Vereinen. Keine Gewähr auf Vollständigkeit.

Funken am Sonntag Übersicht für das Westallgäu Icon Pfeilspitze nach unten - Bodolz (18.30 Uhr, Hoyberger Straße „Auf der Egg“) - Gestratz-Horben (ab 16 Uhr bauen Kinder Funken und entzünden ihn um 18 Uhr. Großes Feuer um 19 Uhr) - Grünenbach-Ebratshofen (17.30 Uhr, Fackelzug vom Dorfplatz zum Funkenplatz) - Lindau (18 Uhr, Auf dem Entenberg) - Wangen (19 Uhr, Berger Höhe) - Weißensberg (18 Uhr, Haus der Vereine) Als Quellen dienten Webseiten von Gemeinden und Vereinen. Keine Gewähr auf Vollständigkeit.

Fotos gesucht

Unsere Zeitung möchte die Funkennächte im Westallgäu dieses Jahr in einer Bildergalerie festhalten. Wenn Sie, liebe Leser, einen Schnappschuss vom Feuerbrauchtum gemacht haben, schicken Sie ihn uns doch gerne bis Montag, 9 Uhr, per E-Mail an redaktion@westallgaeuer-zeitung.de.