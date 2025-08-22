Früher Kollegen, jetzt Rivalen: Was dieses Fußballderby im Allgäu so brisant macht

Trainer und Co-Trainer haben (nicht nur) im Fußball mitunter eine sehr enge Verbindung. „Es gibt Wochen, da spricht man mehr miteinander als mit der Freundin oder Frau“, sagt Adrian Philipp. Insofern ist für den Trainer des TSV Heimenkirch das Gastspiel an diesem Samstag beim FC Wangen (14 Uhr) „schon was Besonderes“: Denn beim Gegner steht Safet Hyseni an der Seitenlinie, der in Wangen eineinhalb Jahre lang sein Co-Trainer war, von Januar 2019 bis Juni 2020.
Fußball im Westallgäu
