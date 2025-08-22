Icon Menü
Fußball-Landesliga: Derby zwischen dem TSV Heimenkirch und FC Wangen im Fokus

Fußball im Westallgäu

Früher Kollegen, jetzt Rivalen: Was dieses Fußballderby im Allgäu so brisant macht

Der TSV Heimenkirch muss in der Fußball-Landesliga zum Derby beim FC Wangen antreten. Die beiden Trainer kennen sich gut. Wer von beiden den größeren Druck hat.
Von Benjamin Schwärzler
    Trainer Adrian Philipp trifft mit dem TSV Heimenkirch in der Fußball-Landesliga an diesem Samstag auf seinen Ex-Klub FC Wangen.
    Trainer Adrian Philipp trifft mit dem TSV Heimenkirch in der Fußball-Landesliga an diesem Samstag auf seinen Ex-Klub FC Wangen. Foto: Florian Wolf

    Trainer und Co-Trainer haben (nicht nur) im Fußball mitunter eine sehr enge Verbindung. „Es gibt Wochen, da spricht man mehr miteinander als mit der Freundin oder Frau“, sagt Adrian Philipp. Insofern ist für den Trainer des TSV Heimenkirch das Gastspiel an diesem Samstag beim FC Wangen (14 Uhr) „schon was Besonderes“: Denn beim Gegner steht Safet Hyseni an der Seitenlinie, der in Wangen eineinhalb Jahre lang sein Co-Trainer war, von Januar 2019 bis Juni 2020.

