Kehrt bald wieder Leben in das „Geisterdorf“ auf dem Kinberg in Scheidegg ein?

Spinnen seilen sich in dem „Geisterdorf“ ab. Von einem „Lost Place“ ist die Rede, der dem Besuchermagnet Skywalk Allgäu die Gäste abspenstig macht. „Investoren kommen und gehen, doch die Hütten bleiben stehen“, steht auf dem Faschingswagen beim großen Scheidegger Narrensprung geschrieben. Auf dem Anhänger treiben Geister ihr Unwesen. Was der Heimat- und Theaterverein mit seinem Wagen auf die Schippe nimmt, hat einen realen Hintergrund. Seit fast 25 Jahren steht das frühere Feriendorf Saarland leer. Allerdings könnte sich auf dem Areal bald etwas ändern. Die Gemeinde ist in intensiven Gesprächen mit Investoren und hat auch Kontakt zu einem möglichen Betreiber einer Ferienanlage. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Bürgermeister Uli Pfanner. Im Laufe des Jahres will die Marktgemeinde auch Pläne vorstellen.

