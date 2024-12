Gemeinderat Sigmarszell ebnet Weg für neues Wohngebiet

Über drei Jahre nach dem Aufstellungsbeschluss für den neuen Bebauungsplan „Witzigmänn-Egghalden“ hat ihn der Gemeinderat nun als Satzung beschlossen. Ursprünglich sollte der Paragraf 13b des Baugesetzbuches Grundlage für den Bebauungsplan sein.

Ihn kippte aber das Bundesverwaltungsgericht im Juli 2023. Die Folge: Die Kommune hatte nachträglich einen Umweltbericht zu erstellen und eine ökologische Ausgleichsfläche auszuweisen. Beides ist erfolgt.

Sind Mehrfamilienhäuser geeignet?

Auch hatten Behörden und Bürger nochmals die Möglichkeit, Stellung zu dem Bebauungsplan zu beziehen. Dabei gab die Regierung von Schwaben den Hinweis auf die mögliche Errichtung von Mehrfamilienhäusern. Das Gebiet sei hierfür mit Blick auf die vorhandene Infrastruktur jedoch nicht geeignet, so die vom Planungsbüro Sieber Consult vorgeschlagene Stellungnahme dazu, die sich der Gemeinderat zu eigen machte.

Den vom Regionalen Planungsverband vorgeschlagenen Ausschluss von Zweitwohnungen hat der Gemeinderat abgelehnt. Denn, so erläuterte Rudolf Zahner vom Planungsbüro, ein solcher Ausschluss sei in den Vorgaben eines Bebauungsplanes nicht zulässig, sondern wäre über eine gesonderte Satzung zu beschließen. Die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt gab den Hinweis, dass die ökologische Ausgleichsfläche aufgrund der langen Entwicklungszeit nur bedingt geeignet sei.

Bauernband bedauert Verlust von Fläche

Dem hielt Zahner entgegen, dass sich die Ausgleichsfläche im direkten Umfeld befindet und sich mit deren Umstrukturierung vergleichsweise viele Ökopunkte generieren lassen. Der Gemeinderat folgte dieser Ansicht. Und Bürgermeister Jörg Agthe erläuterte, dass die früher angedachte Ausgleichsfläche im Bereich Degermoos für spätere Vorhaben geeignet sei.

Der Bayerische Bauernverband monierte, dass Fläche für die Landwirtschaft verloren gehe und forderte, dass die Nutzung angrenzender landwirtschaftlichen Flächen nicht beeinträchtigt werden dürfe. Entsprechende Hinweise auf vorübergehende Geruchs- und Lärmimmissionen sind im Plan enthalten. Zudem gewichtet der Gemeinderat die Wohnraumversorgung höher als den Bedarf der Landwirte an Flächen.

Der Verein für Heimatpflege und Förderung der Dorfkultur kritisierte das Gebiet als „für die einheimische Bevölkerung zu groß“. Der Bedarf sei aber nachgewiesen, hält die Abwägung des Gemeinderates dagegen. Und die vom Verein genannte Gefahr der Überschwemmung sei durch die geplante Versickerung auf den privaten Grundstücken und ein mögliches Regenüberlaufbecken eingedämmt.

Einwand einer Anwohnerin kommt nicht zu Wort

Nicht zu Wort kam in der Sitzung der Einwand einer Anwohnerin. An ihrem Grundstück soll die Erschließungsstraße für das Baugebiet vorbeiführen. Sie fürchtet Lärm und den Wertverlust ihrer Immobilie. Beides führte jedoch letztlich nicht zu einer Planänderung.

In der vom Gemeinderat beschlossenen Abwägungsvorlage ist zu lesen, dass das erwartete Verkehrsaufkommen durch die bis zu 52 neuen Wohneinheiten bei 270 Fahrzeugen pro Tag liege. Die Immissionsgrenzwerte würden „deutlich unterschritten“. Eine Lärmschutzwand lehnt die Gemeinde ab.

Der Abwägungsvorlage ist zudem zu entnehmen, dass der Bürgermeister „die Prüfung eines Sichtschutzzaunes vornehmen“ und das Anliegen im Gemeinderat vorstellen wird. Eine mögliche Wertminderung sei hinzunehmen, zumal die Grundstückseigentümerin beim Erwerb bereits wusste, dass seit 2021 ein Bauleitverfahren im Gange ist.

Die Abwägungen und in der Folge die Satzung des Bebauungsplanes hat der Gemeinderat einstimmig verabschiedet.