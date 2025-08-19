Vergewaltigung oder einvernehmlicher Sex? Im Zweifel für den Angeklagten, sagt dieses Gericht

Vier Vergehen hat die Staatsanwaltschaft einem 26-Jährigen zur Last gelegt, wegen denen er sich vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Lindau verantworten musste. Am schwersten wog der Vorwurf, im Juni 2023 eine junge Frau in der Inselstadt vergewaltigt zu haben. Hinzu kam ein Faustschlag gegen einen ihm unbekannten Mann Ende Juli 2023, die Bedrohung eines anderen Mannes im darauffolgenden September sowie Widerstand gegen Polizeibeamte im März 2024. Verurteilt wurde der Angeklagte, aber nicht wegen des schwerwiegendsten Vorwurfs.
Verhandlung vor Schöffengericht
