Diese Stadt im Allgäu meldet geringes Interesse an der Briefwahl

In der jüngeren Vergangenheit war der Anteil an Briefwählern stetig gestiegen. Lag er bei der Bundestagswahl 2017 deutschlandweit bei knapp 29 Prozent, stieg diese Quote vier Jahre später auf 47,3 Prozent. Der Trend war zuletzt auch im Westallgäu zu spüren. Und erst vergangene Woche bestätigten die Rathäuser in Lindenberg und Weiler-Simmerberg, dass er sich offenbar auch dieses Mal bei der vorgezogenen Bundestagswahl fortsetzt, die am Sonntag, 23. Februar, geplant ist.

