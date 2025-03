Gibt es bald eine neue Lösung für Grünabfälle in Weihers?

Der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten arbeitet an einer dauerhaften Lösung für die Grüngut-Ablagestelle am Wertstoffhof in Weihers. Das erklärte Scheideggs Bürgermeister Uli Pfanner im Gemeinderat auf eine entsprechende Anfrage von Hans Rädler. Im Frühjahr falle wieder mehr Grüngut an, sagte Rädler und verwies auf die chaotischen Zustände, die im vergangenen Herbst an der Ablagestelle herrschten. Damals sperrte der ZAK die Einrichtung ab.

