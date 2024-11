Was bringt der Tourismus Oberreute?

Seit zehn Jahren ist Oberreute Etappenziel der Allgäuer Wandertrilogie – und damit mit 33 anderen Orten in der Region vernetzt. Das bleibt auch in den nächsten drei Jahren so. Der entsprechenden Verlängerung der Kooperationsvereinbarung hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einmütig zugestimmt. Zuvor gab es vor dem Hintergrund der finanziellen Situation jedoch eine Grundsatzdiskussion rund ums Thema Tourismus.

