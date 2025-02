Dieses neue Schnellrestaurant will in eine Marktlücke stoßen

Wenn sich etwas in der örtlichen Gastronomie verändert, dann geht es normalerweise darum, dass Wirte wechseln oder ganz aufhören - und sich im Idealfall ein Nachfolger findet. Dass ein Gastrobetrieb ganz frisch an den Start geht, kommt dagegen eher selten vor. Insofern ist es schon außergewöhnlich, was Mustafa Günc in den vergangenen Monaten in der Wangener Klosterbergstraße auf die Beine gestellt hat: ein komplett neues Schnellrestaurant.

Ein Unbekannter ist Günc in der hiesigen Gewerbelandschaft nicht. Seit nunmehr 35 Jahren lebt der 58-Jährige in Wangen und arbeitet seitdem - mit einer Unterbrechung - als Aluminiumschweißer bei Hymer-Leichtmetallbau in Käferhofen.

Nebenher führte er zwischen 1991 und 1996 zusammen mit einem Partner erst ein Lebensmittelgeschäft in der Karlstraße und in den vier Jahren danach hauptberuflich in Ravensburg einen Laden mit internationalen Lebensmitteln, mit denen er auch die Region belieferte. Es folgte der Allgäu Dönerimbiss in der Bregenzer Straße in Wangen, den er bis 2004 betrieb.

Als der Biomarkt in der Klosterbergstraße 29 Ende 2023 in die Insolvenz rutschte und die etwa 400 Quadratmeter große Gewerbefläche danach wieder ausgeschrieben war, sah Mustafa Günc die Chance für sein ehrgeiziges Projekt gekommen, sprach mit Eigentümern und Makler und unterschrieb schließlich im August 2024 den Mietvertrag. „Eigentlich bin ich zu alt, um so etwas Neues anzufangen“, sagt der 58-Jährige. „Aber es war der Wunsch der Kinder, und mit dem Restaurant tue ich etwas für deren berufliche Zukunft.“

Neue Einrichtung mit Spieleecke

Also räumten er und seine Familie im vergangenen Herbst die restliche Einrichtung des Biomarkts raus und lagerten sie ein. Dann wurden Zwischenwände für Küche, Lager und Toiletten eingezogen. Als Mitte Januar die Genehmigung endgültig in trockenen Tüchern war, ging es in den Endspurt. Neben den Sanitär- und Elektroarbeiten wurde die nötige Abluftanlage eingebaut und die lange Theke mit allerlei Geräten bestückt: Pizza-Ofen, Grillplatten, Fritteusen, Warmhaltevorrichtungen, Döner- oder Hotdog-Maschinen, dazu Kühlanlagen, Herde, Spülmaschinen und ein neues Kassensystem.

In dem Gebäude Klosterbergstraße 29 befand sich zuletzt ein Biomarkt und davor der Fonseca-Lebensmittelmarkt.

Neu ist auch die Einrichtung mit Tischen, Stühlen und Regalen - sogar eine Kinderspielecke gibt es. Heißen wird die Gastronomie „Hatay Bistro-Café“, benannt nach der türkischen Heimatstadt von Mustafa Günc, die bekannt für ihre internationale Küche sei. Die will der 58-Jährige mit seinem - wie er es ausdrückt - „gehobenen Schnellrestaurant“ nun auch in der Allgäustadt anbieten. „So etwas gibt es in Wangen noch nicht, ich denke schon, dass es eine Marktlücke ist.“

Damit meint Günc zunächst einmal das kulinarische Angebot, das täglich drei Suppen und zwei Menüs zur Auswahl umfasst. Dazu fast alles, was die Schnellimbissküche hergibt: Schnitzel, Pommes, Burger, Pizza, Döner und weitere türkische Spezialitäten. Ergänzt wird das Ganze durch eine Salattheke, und in einem Café-Bereich gibt es Kuchen und Süßes. Was auf der Karte steht, kann im Stadtgebiet auch geliefert werden.

70 Sitzplätze innen, weitere 40 draußen

70 Sitzplätze bietet das „Hatay“, dazu kommen im Sommer 40 im Außenbereich. Ebenfalls nicht alltäglich für eine Gastronomie im Innenstadtbereich sind die rund 15 dazugehörenden Parkplätze. Auch bei den Öffnungszeiten (täglich von 11 bis 22 Uhr, warme Küche bis 21 Uhr) hebt sich das Schnellrestaurant ab. „Wir bieten auch denen was an, die später am Abend in Wangen noch etwas essen wollen“, sagt Mustafa Günc.

Am Montag war der erste Öffnungstag, nach einer Woche soll das „Hatay Bistro-Café“ dann am 24. Februar im Normalbetrieb laufen. Die Erwartungen für das neue Schnellrestaurant, in das Günc rund 130.000 Euro investiert hat und das großteils von Familienangehörigen betrieben wird, sind groß: „Ich hoffe, dass es zu einer festen Einrichtung in der Wangener Gastronomieszene wird.“