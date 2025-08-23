Tradition, Party und Oldtimer: Das ist beim Heimatfest in Maierhöfen 2025 geboten

Bereits zum vierten Mal feiert die Gemeinde Maierhöfen im Westallgäu das Ende des Alpsommers nicht traditionell mit einem Viehscheid, sondern mit einem Alpsommer- und Heimatfest. Dieses Jahr gibt es eine besondere Premiere: ein Oldtimertreffen. Hier sind alle Infos zum Fest.

Wann findet das Heimatfest in Maierhöfen statt?

Das Heimatfest findet von Donnerstag, 11. September, bis Sonntag, 14. September, in Maierhöfen statt. Das Festzelt steht beim Sportplatz in der Nähe des Ibergzentrums.

Wieso veranstaltet Maierhöfen keinen Viehscheid mehr?

Zwei Gründe nannte Alpmeister Herbert Mader gegenüber unserer Redaktion, als der Trachtenverein 2022 den Viehscheid absagte: Einerseits, weil der Druck seitens des Tierschutzes immer größer wurde. Andererseits, weil die Landwirte immer mehr Arbeit und immer weniger Personal haben.

Seit wann gibt es das Heimatfest in Maierhöfen?

Das Heimatfest fand 2022 das erste Mal statt, nachdem die Gemeinde den Viehscheid abgesagt hat. Der Viehscheid war der älteste im Allgäu.

Wie kommt man zum Heimatfest in Maierhöfen?

Der nächste Bahnhof bei Maierhöfen ist in Röthenbach. Von dort fährt die Buslinie 731 fünfmal am Tag nach Maierhöfen. Mit dem Auto kann man über die B12 oder die B308 fahren.

Wo kann ich in Maierhöfen parken?

An allen öffentlichen Parkplätzen kann in Maierhöfen kostenlos geparkt werden.

Wer organisiert das Heimatfest in Maierhöfen?

Der Trachtenverein Maierhöfen organisiert das Heimatfest in Maierhöfen.

Was steht auf dem Programm beim Heimatfest in Maierhöfen?

So sieht das Programm für das Heimatfest in Maierhöfen 2024 aus:

Donnerstag, 11. September

Einlass ab 19 Uhr

19 Uhr Gesamtchor am Zelt, anschließend Sternmarsch mit 12 Kapellen

ab 20 Uhr Stimmungsabend mit den Musikkapellen Maierhöfen und Scheidegg

Freitag, 12. September

Einlass ab 19 Uhr

ab 19.30 Uhr Böhmischer Alp-Traum

ab 21 Uhr Partystimmung mit den Allgäu Feagern

Samstag, 13. September Allgäuer Heimatabend

13.30 Uhr Familien- und Seniorennachmittag

ab 14 Uhr Kinderspiele am Festzelt

Einlass ab 18 Uhr

18.30 Uhr Blasmusik mit BZS

19.30 Uhr Allgäuer Heimatabend mit den Trachtenvereinen d‘Ibergler Maierhöfen, den Argentaler Gestratz und der Alphorngruppe Kugel Buebe

Anschließend Party- und Stimmungsmusik mit Illertaler

Sonntag, 14. September

9 Uhr Aufstellung zum Kirchzug an der Iberghalle, danach Familiengottesdienst mit dem Kinder- und Jugendchor Notenhopser, der Musikkapelle Maierhöfen und der Jodlergruppe Thalkirchdorf

10.30 Uhr Frühschoppen mit der MK Maierhöfen und Beginn Schellenwürfeln

ab 10.30 Uhr 1. Oldtimertreffen sowie Krämermarkt auf dem Festgelände, Trettraktor-Parcours für Kinder

ab 14 Uhr Unterhaltung im Festzelt mit Hie & Da und One Night Ständle

17 Uhr Siegerehrung Schellenwürfeln