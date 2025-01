Freundebücher sind bei Kindern in der Grundschule wie im Kindergarten angesagt. Neben einem Foto sollen im Regelfall das Lieblingsessen, der spätere Wunschberuf oder auch ein gemaltes Bild an die gemeinsame Zeit erinnern. Das war Michaela Müller und ihrem Sohn Cajus aber zu wenig. Und so entstand das Buch „Herzensbande“, das seit kurzem erhältlich ist.

