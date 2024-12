Ehepaar aus dem Westallgäu überlebt Tsunami und gründet Hilfsverein für Kinder in Indien

Diesen Tag werden Heike und Roman Maurus ihr Leben lang nicht vergessen. Am 26. Dezember 2004 sind sie und ihr beiden Kinder dem Tod von der Schippe gesprungen. Nur durch einen glücklichen Zufall haben sie vor 20 Jahren die große Tsunami-Katastrophe in Südostasien überlebt. Wieder zuhause in Grünenbach beschloss die Familie, einen Hilfsverein für Indien zu gründen. Der Verein CCARA unterstützt aktuell rund 1000 Kinder, junge Frauen und Witwen in Not.

