Alter Rhein bei Höchst ist plötzlich grün - das ist der Grund

Der Alte Rhein bei Höchst am Bodensee war am Montagmorgen plötzlich „deutlich grün“ verfärbt. Laut Polizei zog sich die Verfärbung bis in den Brunnen im Kreisverkehr L202/L40. Was hat es mit der Farbe auf sich?

Nach einer Überprüfung durch die zuständigen Behörden konnten diese Entwarnung geben: Es handelte sich offenbar um den Farbstoff Uranin, der zur Dichtheitsprüfung und Gewässermarkierung verwendet wird und als völlig ungefährlich gilt.

Farb-Aktion fällt auf St. Patricks Day - Zufall? Die Polizei glaubt nicht

Da die Verfärbung aber mit dem Datum des „St. Patrick’s Day“ zusammenfällt, vermuten die Polizisten, dass es sich um eine thematische Aktion handelt. Der verwendete Farbstoff zerfällt laut Behörden unter Sonneneinstrahlung innerhalb weniger Tage, sodass für den Alten Rhein keine langfristigen Auswirkungen anfallen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum konkreten Verursacher aufgenommen.

Die Wasserwirtschaft sowie weitere relevante Behörden wurden über den Vorfall informiert. Auf eine Analyse der entnommenen Proben verzichteten die Behörden nach der Sichtung von Bildmaterial.