Holdenried Reisen zieht von Heimenkirch nach Wangen: Wie der neue Standort aussieht

Noch sind die Handwerker in den denkmalgeschützten Räumen am Werk. Doch der Umzug von Holdenried Reisen in die Neue Spinnerei auf dem Erbagelände steht bevor. Anfang Mai geht es von Heimenkirch ins zwölf Kilometer entfernte Wangen. Den Umzug geht das Unternehmen mit Rückenwind an. Die Corona-Delle ist überwunden. „Wir sind zurück zu alter Stärke“, sagt Geschäftsführer und Hauptgesellschafter Hans-Peter Zick. Er hat die neuen Räume zusammen mit seinem Mitgesellschafter, Prokuristen und Büroleiter Marcel Wesse vorgestellt.

