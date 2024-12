Festspiele Wangen starten mit neuem Vorstand in die Zukunft

Das vergangene Jahr dürfte bei den Verantwortlichen der Festspiele Wangen vor allem wegen des Krachs hinter den Kulissen in Erinnerung bleiben.

Wegen unterschiedlicher Vorstellungen zur künftigen Vereinsstruktur und der Organisation des beliebten Sommertheaters im Zunftwinkel hatte es Ende 2023 interne Querelen gegeben, die im Rauswurf der designierten Intendantin und Geschäftsführerin Dorothea Schaeffer gipfelten.

Es folgte um den Jahreswechsel herum ein Personalchaos im Vorstand und bei der künstlerischen Leitung, und Mitte März 2024 legte auch noch der stellvertretende Vorsitzende und Geschäftsführer Christoph Morlok endgültig seine Ämter nieder.

Saison 2024: Auseinandersetzungen zwischen Verein und Künstlern

Er war bislang für die praktische Organisation zuständig und der Ansprechpartner für die künstlerische Seite gewesen. Für diese Aufgaben gab es keine adäquate Nachfolge, was während der Saison 2024 zu diversen Problemen und Auseinandersetzungen zwischen Verein und Künstlern führte.

Dass der Streit auch in der Führungsriege Spuren hinterlassen hatte, zeigte sich bei der Mitgliederversammlung Ende Oktober. Damals fand sich kein neuer Vorstand, dem Verein und damit den Festspielen Wangen drohte das Aus.

Außerordentliche Versammlung nach gescheiterter Vorstandswahl

Um dieses Schicksal abzuwenden, trafen sich die Mitglieder zu einer außerordentlichen Versammlung. Die sei vom Willen geprägt gewesen, nach vorne zu schauen, heißt es in einer Mitteilung der Festspiele.

Damit gelang es auch, einen neuen Vorstand zu finden. Zum Vorsitzenden gewählt wurde Harald Notz-Lajtkep, zu dessen Stellvertreterin (in Abwesenheit) Diana Leist-Keller. Mit der Kostümbildnerin mit reichlich Theatererfahrung habe man die künstlerische Seite in der Vereinsführung verankern wollen, heißt es.

Festspiele Wangen: Geschäftsführerin bleibt im Amt

Kassierer ist künftig Dietmar Schiele, der die jüngste Versammlung auch leitete. Schriftführerin Dorothee Schulz-Nowitzki wird weiterhin die Protokolle für den Verein schreiben, Geschäftsführerin soll die Morlok-Nachfolgerin Amelie Rapp bleiben.

Die Buchhaltung übernimmt wie bisher Lissy Frah, die Kassenprüfung Hermann Spang, teilt der Verein weiter mit. Der bisherige Vorsitzende Manfred Wolfrum kandidierte demnach nicht mehr für das Amt, bleibt jedoch als Beisitzer im Vorstand. Die langjährige Beisitzerin Brigitte Dorn stellte sich nicht mehr zur Wahl.

„Wangen ist und bleibt Festspielstadt.“ Neuer Vorsitzender Harald Notz-Lajtkep , Über die Zukunft der Festspiele Wangen

Der neue Vorsitzende Harald Notz-Lajtkep kommt aus dem Raum Metzingen und lebt mit seiner Familie seit 2012 in Wangen. Er arbeitet in der Industrie, hat einen Hintergrund als Betriebswirtschaftler und sieht eine seiner Stärken im Projektmanagement. 2013 saß er das erste Mal mit Frau und Tochter im Kinderstück der Festspiele und war sofort begeistert, wie der Verein mitteilt. Jetzt ist er dessen Chef, und seine Kernbotschaft nach der Sitzung lautet: „Wangen ist und bleibt Festspielstadt.“

Wie und mit wem die Festspiele 2025 über die Bühne gehen sollen - auch dieses Thema soll bei der konstituierenden Vorstandssitzung besprochen werden, wie Notz-Lajtkep der Schwäbischen Zeitung sagte. 80 Bewerbungen auf die bewusst offen gehaltene Ausschreibung habe es bereits gegeben.

Festspiele Wangen: Schauspieler haben sich gemeldet

Nicht nur auf Regie oder künstlerische Leitung, auch Schauspieler hätten sich bereits für den kommenden Sommer gemeldet. Der Zeitplan, der dem neuen Vorsitzenden vorschwebt: Bei der nächsten Sitzung werde eine Vorauswahl getroffen, spätestens bis Januar/Februar sollen die künstlerischen Akteure - und deren Kontaktperson(en) im Verein - in der nächsten Saison feststehen.

Was die Zukunft der Festspiele angeht, ist Harald Notz-Lajtkep zuversichtlich. Denn: „Es gibt viele Personen aus der Schauspielszene, die den Verein künftig unterstützen wollen.“ Die Versammlung schloss der neue Vorsitzende, mit Blick auf das Alter der Festspiele (13 Jahre), so: „Sie sind in einer pubertierenden Phase. Schauen wir, dass wir sie nun gut auf die Straße bringen.“ Und er bat die Vereinsmitglieder laut Mitteilung: „Helfen Sie mit, das wäre mein Weihnachtswunsch!“