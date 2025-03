Igel im Frühling im Garten: Wie man helfen kann?

Die Temperaturen werden höher – und allmählich wachen auch im Westallgäu Igel aus ihrem Winterschlaf auf. Doch der Frühling hält nach Angaben des Bund Naturschutz noch nicht genug Nahrung für die Tiere bereit. Der Verband gibt praktische Tipps, wie man helfen kann.

„Nach dem Aufwachen“, heißt es in einer Mitteilung, „haben die Tiere zunächst großen Durst.“ Eine flache Schale mit frischem Wasser im Garten sei eine wirksame Hilfe. Als Nahrung eigneten sich Rühreier, Katzenfutter, getrocknete Insekten, angebratenes Hackfleisch und gekochtes Geflügelfleisch.

Fettreiches Futter für Igel im Frühling

„Je fettreicher und proteinreicher das Futter, desto besser“, erklärt Sabine Schäfer von der Bund-Kreisgruppe Lindau. Wichtig sei, das Futter an einem geschützten Ort aufzustellen, damit es nicht von anderen Tieren wie Katzen gefressen wird.

Problematisch für Igel kann Gartenarbeit werden. „Vor allem das Aufräumen von Laub- und Reisighaufen oder das Entfernen von Sträuchern kann dazu führen, dass Igel aufgescheucht werden und ihren Unterschlupf verlieren“, erklärt der Bund weiter und bittet Bürger darum, damit noch etwas abzuwarten. „Die Igel brauchen diese Verstecke dringend.“

Wer einen Igel entdeckt, kann den Fund per Foto über die App „ObsIdentify“ an die Igel-Challenge melden. Die gesammelten Daten liefern Erkenntnisse über die Lebensweise und das Verhalten der Tiere, die für den Schutz der Igel genutzt werden können. Die Igel-Challenge wird von Pro Igel e.V. in Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz als regionalem Partner organisiert. Weitere Informationen zur Igel-Challenge und zur Meldung von Igel-Beobachtungen finden Interessierte im Internet.