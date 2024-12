Zoll findet illegale Böller in Lindauer Paketshop

Zollbeamte haben am Donnerstag in einem Paketshop in Lindau mehrere Dutzend illegale Böller beschlagnahmt. Laut Mitteilung fanden sie diese in einer Postsendung aus Polen. Den Empfänger erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Gefahr durch illegale Böller

In diesem Zusammenhang warnt der Zoll kurz vor dem Jahreswechsel vor dem Kauf und der Verwendung von Feuerwerkskörpern unbekannter Herkunft oder mit mangelnder Verarbeitung. Diese seien meist ungeprüft, nicht zugelassen und könnten im schlimmsten Fall zu schweren Verletzungen führen, warnt die Behörde.

Eine fehlende oder gefälschte CE-Kennzeichnung liegt oft nicht vor. Die Einfuhr derartiger Böller ist verboten. Der Zoll werde in den kommenden Wochen verstärkt im Dreiländereck zu Österreich und der Schweiz kontrollieren. (p)