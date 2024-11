22-Jähriger leistet „massiven Widerstand“ gegen Polizeibeamte

Ein nicht lesbarer Fahrschein eines 22-Jährigen in einem Zug der Deutschen Bahn hat am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz geführt. Der Zug war von Leutkirch in Fahrtrichtung Aulendorf unterwegs, als der 22-jährige Fahrgast vom Zugpersonal kontrolliert wurde. Nachdem das Personal seinen Fahrschein nicht lesen konnte, wurde der Passagier des Zuges verwiesen.

Bahnfahrgast versucht Polizist die Waffe zu entreißen

Dem kam er nicht nach. Weil er zunehmend aggressiv reagierte, wurden gleich mehrere Polizisten zum Bahnhof in Kißlegg gerufen. Laut Polizeibericht leistete der 22-Jährige auch den Anweisungen der Beamten keine Folge. Sie mussten ihn aus dem Zug bringen. Dabei habe der Mann nach den Beamten getreten und zudem versucht, einem Polizisten die Dienstwaffe zu entreißen.

Nach Polizeiangaben soll er „zunehmend in einen psychischen Ausnahmezustand“ geraten sein. Er kam in eine Fachklinik, gegen ihn wird zudem strafrechtlich ermittelt.