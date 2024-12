In der Marktgemeinde Scheidegg könnten die ersten Baumchalets im Landkreis Lindau entstehen. Geplant sind sie beim früheren Haus Bergsicht in Scheffau. Die Alpenblick GmbH Co. KG hatte das Anwesen heuer vom Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) erworben und baut es zu einem „Natur- und Baumhausressort“ um.

Peter Mittermeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marktgemeinde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lindau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis