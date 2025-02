Betrunkene fährt Schlangenlinien durch Isny

Bei einer Verkehrskontrolle in Isny hat die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine betrunkene 65-jährige Autofahrerin gestoppt. Die Frau war den Beamten aufgefallen, da sie gegen halb ein Uhr nachts in Schlangenlinien durch die Stadt fuhr.

65-Jährige fährt betrunken durch Isny

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Die 65-Jährige wurde daher zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Außerdem musste sie ihren Führerschein abgeben. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Im Allgäu kommt es nach Fahrten unter Alkoholeinfluss auch immer wieder zu Unfällen. Bei einem Unfall in Kempten Ende Januar verursachte ein PKW-Fahrer unter Alkohol- und Drogenkonsum einen Auffahrunfall und flüchtete danach. Kurz zuvor prallte ein betrunkener Autofahrer bei Stiefenhofen gegen einen Baum und verletzte sich schwer.