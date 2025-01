Mit Künstlerin aus „Babylon Berlin“: Diese Konzerte hat der Jazzpoint Wangen im Angebot

Mit 18 Konzerten aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen bietet der Jazz Point Wangen Musikfans und seinen rund 900 Mitgliedern bis Sommer 2025 ein buntes Programm.

9 bar (10. Januar). Ein Saxofon, drei Trompeten, zwei Posaunen, ein Sousafon: Die Westallgäuer mischen Pop, Hip-Hop und Funk.

Jazzmatix 6tett (17. Januar). Swing, Latin, funkig-souligem Popjazz und gefühlvollen Balladen aus Memmingen,

Just for Fun (24. Januar). Die Band um Wolfram Bücking (Bass) und Isabelle Rilling (Gesang) hat mit Rock, Pop und Latin-Rock ein Heimspiel.

Jazz Infusion (31. Januar). Fusion- und Smooth-Jazz mit neu arrangierten Klassikern von Sting, Peter Gabriel und Cindy Lauper. Dazu gibt es Eigenkompositionen.

Jacob Nacken & Toy Boys (7. Februar). Impro-Spezialist Jakob Nacken und seine Band lassen Lieder aus dem Moment heraus entstehen und schneiden sie speziell auf ihr Publikum zu.

De Nada Gypsy Jazz (14. Februar). Mediterranen Gypsy-Jazz servieren Marco Müller und David Klüttig.

Vlado Grizelji Quartett (21. Februar). Der Münchner Gitarrist Vlado Grizelj widmet sich seiner Liebe zur Funk- und Soul-Musik der 60er- und 70er-Jahre.

Gerald Gradwohl Group kommt nach Wangen

Zydeco Playboys (28. Februar). Unter dem Titel „Welcome to the Bayou“ gibt’s schweißtreibenden Zydeco, groovende Latin-Klänge, Cajun-Songs und Blues.

The New Conrad Muller Trio (14. März). Das vom Pianisten Coen Molenaar gegründete Ensemble tourt seit Jahren unter anderem durch Frankreich, Italien und die Niederlanden.

Iggy’s Beautiful Noize (21. März). Tanzbar und energiegeladen. Inspiriert von Rock, Soul und Jazz, geht es um Liebe, Verlust, Begegnungen und Trennungen.

Gerald Gradwohl Group (28. März). Der High-Energy-Jazzrock basiert auf moderner Jazzharmonik und ist durch Einflüsse aus Funk, Blues und Metal geprägt. Die Gruppe war damit als bester Live-Act in Österreich nominiert.

Jakob Bänsch Quartett (4. April). Der Trumpet-Jazz ist inspiriert von Komponistinnen und Komponisten wie Wayne Shorter, Maria Schneider und Maurice Ravel.

Jazz-Point Bigband Konzert (5. April in der Stadthalle). Ein Highlight im Jahresprogramm. Wie immer geht es um klassischen Bigbandsound von Swing bis Rock. Geleitet wird die Band aus fünf Trompeten, vier Posaunen, fünf Saxofonen und einer Rhythmusgruppe von Klaus Roggors. Mit dabei ist Ute Scherf-Clavel, eine der renommierten Jazz-Sängerinnen der Region.

Sängerin Natalia Mateo spielt und singt in „Babylon Berlin“

Natalia Mateo A-cappella-Kollektiv (2. Mai). Das Ensemble um Natalia Mateo besteht aus elf jungen Sängerinnen und Sängern aus ganz Deutschland. Beim deutschen Chorfest 2022 gewann das Ensemble den ersten Preis in der Kategorie Vocal Bands.

Natalia Mateo solo (9. Mai). Die Jazzsängerin tritt allein auf. Zu sehen und hören ist sie auch in der Serie „Babylon Berlin“ in ihrer Rolle als Betty Winter.

El Flecha Negra (16. Mai). Durch ihren Stilmix aus lateinamerikanischen Rhythmen, Cumbia, Reggae und Ska hat sich die Band europaweit ein großes Publikum erspielt.

Helmut Hattler featuring Fola Dada (23. Mai). Helmut Hattler ist Echo-Preisträger und Bassist mit über 45 Jahren Bühnenerfahrung.

Leif de Leeuw & Band (27. Juni). 2016 und 2017 wurde er von den Lesern der niederländischen Zeitschrift De Gitarist als bester Blues(rock)-Gitarrist der Beneluxstaaten ausgezeichnet.

Save the Date Am 4. Juli legt das Jazz-Boot in Lindau ab. Zwei Bands spielen. Nähere Infos gibt es laut Jazzpoint ab Mai.

Die Konzerte finden im „Schwarzen Hasen“ statt

Allgemein Alle Konzerte finden im „Schwarzen Hasen“ in Wangen-Beutelsau statt. Beginn ist jeweils 20.30 Uhr. Eine Ausnahme bildet das Bigband-Konzert, das in der Stadthalle über die Bühne geht und bereits um 20 Uhr beginnt.

Karten Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Telefon (07522) 3789, oder online beim Tickethändler Eventfrog.