Übernachten im Allgäu: Jufa-Hotel in Wangen hat nach verheerendem Feuer wieder geöffnet

Fast genau zwei Jahre ist es her, dass im Jufa-Hotel in Wangen-Waltersbühl ein verheerender Brand gewütet hat. Danach musste der Übernachtungsbetrieb schließen – Anfang dieses Monats hat er nun wieder aufgemacht. Eine offizielle Eröffnungsfeier soll es vom 4. bis 6. April geben. Darüber informiert die österreichische Hotelkette, die im deutschsprachigen Raum an mehr als 60 Standorten vertreten ist.

