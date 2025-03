Fast 1000 Schüler haben gewählt: So sieht das neue Jugendparlament in Lindenberg aus

Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse haben in Lindenberg (Westallgäu) am Freitag das neue Jugendparlament der Stadt gewählt. Insgesamt haben 971 Jugendliche ihre Stimmen abgegeben, davon waren zehn ungültig, was 961 gültige Stimmen ergibt. Das berichtet die Stadtverwaltung.

Das Lindenberger Jugendparlament ist im Jahr 2021 ins Leben gerufen worden. Die jungen Leute werden jeweils für zwei Jahre gewählt. Sie haben durchaus schon Spuren in der Stadt hinterlassen. Beispielsweise hat das letzte Jugendparlament Pfandringe entwickelt und eine Spendengala durchgeführt.

Folgende Schüler haben es in das Jugendparlament geschafft: Leni Steinmann (Gymnasium), Alina Straß (Mittelschule), Natalie Kretschmer (Gymnasium), Greta Leonaviciute (Gymnasium), Rosanna Johler (Antonio-Huber-Schule), Melinda Epp (Realschule), David Linder (Mittelschule), Michael Schneider (Mittelschule), Lisa Heisele (Gymnasium), Jakob Tourbier (Gymnasium), Johannes Schellenbaum (Realschule), Nico Rösch (Realschule), Hadi El-Chaikh (Realschule), Emmanuel Driss (Realschule) und Vincent Povolny (Realschule).

Stimmenkönigin kommt aus dem Gymnasium

Die Schüler mit den meisten Stimmen waren: Lisa Heisele mit 169, Hadi El-Chaikh mit 119 und Vincent Povolny mit 113 Stimmen.

Ein erstes Kennenlerntreffen des neuen Jugendparlaments findet am Mittwoch, 26. März, statt. Die konstituierende Sitzung des neuen Jupa ist dann für Mittwoch, 2. April, im Rathaus geplant, teilt die Stadt mit. (wa, pem)