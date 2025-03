Jugendwerkstatt-Leiterin spricht von „Problem mit Drogen“ im Ort

Über die Offene Jugendarbeit in Weiler haben jetzt Simon Haas, Geschäftsführer des Kreisjugendrings, und Selina May vom Jugendtreff den Gemeinderat Weiler-Simmerberg informiert.

Aktuell besuchen demnach durchschnittlich 70 Jugendliche den wöchentlichen Jugendtreff im Kolpinghaus. Über 80 Prozent von ihnen sind unter 18 Jahren alt, 45 Prozent sind weiblich.

Großes Interesse an Suchtberatung

Zwischenzeitlich habe es ein „Problem mit Drogen“ im Ort gegeben, informierte May. Das Interesse an einem Vortrag zur Suchtberatung sei erfreulicherweise groß gewesen. So sieht May die Problematik jetzt deutlich gemindert.

Fertiggestellt ist inzwischen die sogenannte Jugendwohnung in der Hauptstraße. Hier halfen die Jugendlichen selbst beim Renovieren und konnten so in unterschiedliche Gewerke hineinschnuppern. Entstanden sind zwei Büroräume sowie ein Gruppen- und Besprechungsraum.

Die Kosten für die Offene Jugendarbeit, die die Gemeinde trägt, liegen heuer bei knapp 58.000 Euro. Aktuell teilen sich drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine Honorarkraft die 60-Prozent-Stelle.