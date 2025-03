31-Jähriger wird mit 81 Gramm Marihuana am Bahnhof Lindau-Reutin erwischt.

Nach dem Urteil der Richterin atmete die Verteidigerin sichtbar durch. Ihr Mandant war gerade noch um den Gang ins Gefängnis herumgekommen. Polizeibeamte hatten in seinem Rucksack bei einer Kontrolle am Bahnhof in Lindau-Reutin 81 Gramm Marihuana gefunden. Der 31-Jährige wollte das Rauschgift nach eigenem Bekunden in die Schweiz mitnehmen. Zum „Probieren“, wie er vor Gericht aussagte.

