Ski alpin: Das sind die Gewinner der Lindenberger Stadtmeisterschaft im Riesenslalom

Der Skiclub Lindenberg richtet seine Stadtmeisterschaft alle zwei Jahre aus. Bei sehr guten Pistenbedingungen mit Neuschnee am Vortag wurde auf der 500 Meter langen Rennstrecke am Hochlitten in Riefensberg (Vorarlberg) ein Riesenslalom ausgefahren.

Insgesamt waren 133 Starter in den 23 Wertungsklassen am Start. Die Jüngsten waren vier Jahre alt, der Älteste war Jahrgang 1948. Karin Schweighart und Philip Boch haben bei der offenen alpinen Stadtmeisterschaft am Ende die Titel geholt.

Skiclub Lindenberg veranstaltet offene Stadtmeisterschaft

Der Spaß und der olympische Gedanke standen im Vordergrund. Aber natürlich war auch sportlicher Ehrgeiz mit auf der Piste. Es ging um Einzel-, Familien- und Mannschaftswertungen.

Da es eine offene Meisterschaft war, kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der ganzen Umgebung. Zum Beispiel vom TSV Gestratz, SV Maierhöfen-Grünenbach, RG Weiler-Simmerberg und ESV Lindau. Und natürlich auch etliche ohne Verein.

Den Titel der Stadtmeisterin und des Stadtmeisters konnte allerdings nur holen, wer seinen Wohnsitz in Lindenberg hat, ´Bei den Damen gelang dies Karin Schweighart vor Nicola Klauber. Bei den Herren setzte sich Philip Boch mit acht Hundertstelsekunden vor Paul Haisermann durch.

Philip Boch und Karin Schweighart sind die neuen Stadtmeister von Lindenberg. Foto: Adi Ballerstedt

Die absolut schnellsten Läufe legten aber andere hin: Bestzeit bei allen Starterinnen fuhr Maya Mund vom ESV Lindau (32,35 Sekunden) vor Martha Straub vom TSV Heimenkirch (33,63) und Sophia Fäßler vom SC Oberstaufen (33,93) Stadtmeisterin Karin Schweighart fuhr die insgesamt sechstbeste Zeit (35,14)

Bei den männlichen Startern war David Ortlieb am schnellsten (31,28). Er fährt für den Skiclub Lindenberg, wohnt aber nicht in der Stadt. Philip Boch war am zweitschnellsten (31,51).

Familie Straub gewinnt Familienwertung

Die Siegerehrung fand auf dem festlich geschmückten Kulturboden statt. Als schnellste Mannschaft wurden die „Pisten Rowdys“ (Leon Sandmaier, Anton Göttlicher, Jann Fink und Cornelius Schweighart) geehrt. Die Familienwertung gewann Familie Straub (Georg Straub, Leni Straub, Marta Straub, Greta Straub)

Die gelungene Veranstaltung ging mit der großen Tombola zu Ende. Heimische Betriebe hatten über 400 Sachpreise und Gutscheine zur Verfügung gestellt. Der Erlös der Tombola kommt der Jugendarbeit des Vereins zu Gute.

Die Ergebnisse aller Altersklassen Bambini w 1. Martina Kimpfler, 2. Marie Wegscheider, 3. Hanna Grundl.

Bambini m 1. Mattis Wick, 2. Philipp Haisermann, 3. Sebastian Woolford.

Kinder I w 1. Emilia Blei, 2. Marta Einsle, 3. Viola Kulineac.

Kinder I m 1. Maximilian Hiss, 2. Korbinian Hauber, 3. Theo Haslach.

Kinder II w 1. Leni Hartmann, 2. Sofia Woolford, 3. Frieda Erd.

Kinder II m 1. Laurenz Kuhn, 2. Adrian Gladbach, 3. Jakob Wels.

Schüler I w 1. Maya Mund, 2. Martha Straub, 3. Leni Straub.

Schüler I m 1. Leon Sandmaier, 2. Anton Göttlicher, 3. Jann Fink.

Schüler II w 1. Marit Hölzler, 2. Magdalena Sauter.

Schüler II m 1. Paul Haisermann, 2. Finn Fink, 3. Emil Abel.

Jugend w 1. Sophia Fässler, 2. Sonja Fink.

Jugend m 1. David Ortlieb, 2. Luca Mund, 3. Kassian Nagenrauft.

Frauen 1. Niclola Klauber, 2. Magdalena Nagenrauft, 3. Vanessa Danner.

Männer 1. Timo Fehr, 2. Jannis Jedlitschka.

AK I w 1. Daniela Gladbach.

AK I m 1. Philip Boch, 2. Martin Klauber, 3. Sebastian Gladbach.

AK II w 1. Marion Weber, 2. Tanja Mund, 3. Martina Brinz

AK II m 1. Christian Grunert, 2. Daniel Haisermann, 3. Georg Straub.

Senioren I w 1. Karin Schweighart, 2. Birgit Geyer, 3. Susanne Nagenrauft.

Senioren I m 1. Robert Zürn, 2. Marcus Drescher, 3. Harry Schlachter.

Senioren II w 1. Carmen Grunert.

Senioren II m 1. Helmut Fehr, 2. Bernhard Boch.

Senioren III m 1. Herbert Grunert, 2. Kosmas Brinz.