Nach schwerem Unfall auf einem Bauernhof in Scheidegg – wie geht es dem Kind jetzt?

Eine Fünfjährige hat sich bei einem Unfall am Freitagmittag in Scheidegg mehrere Brüche zugezogen. Polizeisprecherin Magdalena Buchmiller teilt auf Nachfrage unserer Redaktion am Montagvormittag mit: Das Mädchen sei mittlerweile aus dem Gröbsten raus.

Hoflader überrollt Kind in Scheidegg - Ursache weiter noch ungeklärt

Ein Hoflader - ein kleiner Radlader für Landwirtschaftsbetriebe - hatte das Kind überrollt. Die Fünfjährige zog sich dabei mehrere Brüche zu. Ersthelfer konnten mit ihrem schnellen Einschreiten Schlimmeres verhindern. Das Mädchen wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit weiter Teil der Ermittlungen. Zunächst gingen die Ermittler davon aus, dass das Kind das Gaspedal des Gefährts selbst mit der Hand betätigt hatte und dabei unter das Fahrzeug geraten war.