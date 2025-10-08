Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Kinder klauen Kleidung und Kosmetik im Lindauer Lindaupark – und lügen dreist die Polizei an

Falsche Mutter verständigt

Kinder klauen Kleidung und Kosmetik – und lügen dreist die Polizei an

Zwei Mädchen stehlen im Lindaupark Kleidung und Kosmetikartikel. Eine von ihnen belog die Polizei, weshalb zunächst die falsche Mutter kam, um ihr Kind abholen wollte.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    In Lindau wurde in zwei Fällen im Lindaupark etwas gestohlen. (Symbolbild)
    In Lindau wurde in zwei Fällen im Lindaupark etwas gestohlen. (Symbolbild) Foto: Silvio Wyszengrad (Symbolbild)

    Am Montag haben in zwei Fällen Mädchen Kleidung und Kosmetikartikel im Lindaupark in Lindau gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Die vier Mädchen wurden gefasst. Gegen sie wird nun ermittelt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden